Recordia llevará a COLCOB una solución de IA con Agentes Virtuales de Voz para la cobranza de deuda - Recordia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2026.-

La inteligencia artificial está impulsando una nueva etapa en la evolución del crédito, la cobranza y el BPO, donde la automatización conversacional comienza a desempeñar un papel decisivo para mejorar la eficiencia y la experiencia de gestión. Bogotá reunirá el próximo mes de septiembre a profesionales y empresas del sector en una nueva edición del Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO (COLCOB), uno de los encuentros especializados más relevantes de Latinoamérica.

En este marco, Recordia participará como patrocinador para presentar Agentia365, su solución de Agentes Virtuales de Voz, desarrollada para optimizar la cobranza de deuda mediante inteligencia artificial conversacional.

Inteligencia conversacional para adaptar cada gestión de recuperación a cada cliente

Agentia365, desarrollada por Recordia, ha sido concebida para responder a algunos de los principales desafíos que afrontan las organizaciones dedicadas a la recuperación de deuda, entre ellos las bajas tasas de contacto, el elevado coste operativo de las campañas, la complejidad regulatoria o la necesidad de personalizar cada interacción.

La solución incorpora agentes cognitivos capaces de escuchar, interpretar y responder en lenguaje natural, adaptando el desarrollo de la conversación en tiempo real según el comportamiento de cada interlocutor. A partir de esa capacidad, automatiza tareas como la verificación del consumidor, la negociación de acuerdos de pago, la gestión de consultas y disputas o la programación de recordatorios y seguimientos.

Asimismo, los flujos conversacionales pueden configurarse para ajustarse a distintos escenarios, desde deuda temprana o intermedia hasta mora avanzada, procedimientos judicializados o procesos de reactivación de clientes.

La plataforma permanece operativa las veinticuatro horas del día, prioriza automáticamente los contactos según criterios como el riesgo o el historial de cada cartera y genera informes sobre tasas de éxito, objeciones detectadas y previsiones de pago. Además, los Agentes Virtuales de Voz pueden personalizarse mediante modelos de lenguaje para adaptar el tono, el comportamiento y la estrategia de conversación a cada caso de uso, favoreciendo una gestión más eficiente y alineada con los requisitos de cumplimiento establecidos por numerosas normativas de protección de datos y seguridad.

COLCOB, el escenario elegido para mostrar la evolución de la recuperación de deuda mediante IA

La presentación de Agentia365 tendrá lugar durante el Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO de COLCOB, que se celebrará los días 2 y 3 de septiembre en Bogotá y reunirá a directivos, responsables de negocio y empresas vinculadas al crédito, la cobranza, el BPO, la banca, la tecnología y los contact centers de distintos países de Latinoamérica. El programa abordará cuestiones como la inteligencia artificial, la automatización, la transformación digital, la experiencia de cliente y las nuevas estrategias para optimizar la recuperación de cartera.

Recordia participará en esta edición como patrocinador del encuentro, una presencia que permitirá mostrar las capacidades de Agentia365 ante profesionales y organizaciones que buscan incorporar soluciones tecnológicas a sus procesos de recuperación de deuda. La compañía aprovechará este espacio para dar a conocer una propuesta basada en inteligencia artificial conversacional concebida para automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una comunicación más personalizada dentro de un sector que continúa evolucionando al ritmo de la innovación tecnológica.

Contacto

Emisor: Recordia

Contacto: Recordia

Número de contacto: +34 917 498 700