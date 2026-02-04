Recordia optimiza la recuperación de deuda con agentes virtuales de voz para cobranzas - Recordia

Madrid, 4 de febrero

La transformación digital en los procesos de gestión de deuda está marcando un punto de inflexión en la operativa de muchas empresas. En sectores como la banca, los seguros, las telecomunicaciones o los servicios energéticos, la necesidad de mejorar la eficiencia, reducir costes y garantizar el cumplimiento normativo ha impulsado la adopción de nuevas soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. Una de las más destacadas es el uso creciente del asistente virtual para cobranzas, una herramienta que está redefiniendo la forma en que se gestiona la recuperación de deuda.

En este escenario, Recordia ha desarrollado una solución basada en agentes virtuales de voz que permite automatizar procesos de cobro sin necesidad de intervención humana directa.

Automatización de procesos con inteligencia conversacional

Estos asistentes, diseñados para integrarse en la operativa diaria de los centros de contacto, actúan de forma autónoma siguiendo flujos conversacionales predefinidos, ajustados a criterios regulatorios y optimizados mediante análisis conversacional e inteligencia artificial. La automatización de cobranzas, en este caso, no solo implica un cambio operativo, sino también una mejora significativa en la trazabilidad, la eficiencia y la personalización del servicio.

Gracias a su capacidad de integración con sistemas de CRM, plataformas internas y pasarelas de pago seguras, los agentes virtuales de voz permiten realizar acciones como recordar pagos pendientes, ofrecer alternativas de pago ajustadas o negociar plazos, todo ello con un enfoque conversacional fluido y adaptado al perfil del cliente. Además, la grabación y análisis de cada interacción garantiza una supervisión continua que favorece el control de calidad y la mejora del proceso.

Eficiencia operativa y continuidad en la gestión del recobro

El asistente virtual para cobranzas desarrollado por Recordia se presenta como una alternativa eficaz para gestionar volúmenes elevados de interacciones sin saturar los recursos humanos y permitiendo que estos se encarguen de casos más complejos. Al actuar de forma autónoma y conforme a protocolos establecidos, permite mantener la actividad incluso fuera del horario habitual, ampliando el alcance del servicio y mejorando los índices de recuperación de deuda.

La adopción de este tipo de soluciones refuerza la tendencia hacia una gestión más ágil, controlada y tecnológicamente avanzada del recobro. En un contexto donde la experiencia del cliente, la seguridad jurídica y la eficiencia operativa son prioritarias, herramientas como la que ofrece Recordia evidencian el papel estratégico que la automatización de cobranzas está adquiriendo en los entornos corporativos más exigentes.

