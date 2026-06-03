Red Bull Basement ayuda a emprendedores a convertir su idea en una empresa emergente financiada

(Información remitida por la empresa firmante)

La incubadora de innovación global de Red Bull facilita el acceso a emprendedores noveles con herramientas de IA, financiación sin participación accionaria y una trayectoria que abarca desde los arrozales de Filipinas hasta San Francisco

SAN FRANCISCO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La final mundial de Red Bull Basement 2026 va a poner punto y final mañana en San Francisco, donde 40 equipos ganadores nacionales de 40 países presentarán ideas de empresas emergentes desarrolladas en demos MVP funcionales utilizando herramientas de IA y programación Vibe. Esta incubadora de innovación global, que cuenta con el respaldo de Red Bull, está diseñada para emprendedores noveles que pueden postularse con una sola idea, sin necesidad de prototipo, empresa registrada ni obligación de participación accionaria.

La edición de 2026 ha atraído a más de 100.000 solicitantes de todo el mundo y marcó la primera final mundial de Red Bull Basement organizada por Estados Unidos. El programa se estructura en cuatro fases: solicitud, finales nacionales, fase de desarrollo y final mundial, guiando a los fundadores desde la presentación de su idea hasta una presentación global.

Durante la fase de desarrollo, celebrada del 18 al 30 de mayo, los ganadores nacionales utilizaron la codificación vibracional, la práctica de crear software funcional mediante indicaciones en lenguaje natural para la IA, para convertir ideas de empresas emergentes en demos MVP funcionales.

Entre los proyectos finalistas se encuentran Please Touch This Art de Alemania, que utiliza impresión 3D con IA para hacer que el arte de los museos sea táctil para personas ciegas y con discapacidad visual; SIGNIVO de Bélgica, un guante inteligente con IA que convierte el lenguaje de señas en palabras habladas; LU-MOS de Japón, una plataforma rover de estándar común para operaciones lunares; y TruthShield AI de Canadá, un escudo de detección facial con IA activada.

"No se trataba solo de competir o ganar. Se trataba de compartir momentos y recuerdos con personas afines", destacó Aldrin Sojourner "Soj" Gamayon, ganador de la final mundial de Red Bull Basement 2024 de Filipinas y fundador de AgriConnect.

Gamayon desarrolló AgriConnect después de llevar a cabo 80 entrevistas a agricultores, incluyendo una con su tío, para ayudar a los pequeños agricultores a monitorear sus cultivos, controlar las plagas y fortalecer su resiliencia ante los tifones. Su trayectoria desde Ilocos Norte, Filipinas, hasta el escenario de Red Bull Basement sigue siendo un referente para el enfoque del programa en emprendedores que parten de problemas comunitarios.

El ganador mundial de 2026 recibirá 100.000 dólares en financiación sin participación accionaria de Red Bull, 25.000 dólares en créditos de Microsoft Azure y mentoría de Red Bull Ventures. Red Bull no adquiere participación accionaria en ninguna etapa del programa, lo que posiciona a Red Bull Basement como una competencia global de empresas emergentes para fundadores noveles que utilizan herramientas de IA para pasar de la idea a MVP.

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