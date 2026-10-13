Red española del Pacto Mundial y Edicom galardonadas en los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal

Premios Innovación y Salud de Mutua Universal - Mutua Universal

(Información remitida por la empresa firmante)

El acto de entrega tendrá lugar el 18 de noviembre en el Casino de Madrid, con la participación de Millán Berzosa, ejecutivo y consejero independiente con amplia trayectoria de liderazgo en tecnología

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Mutua Universal ha distinguido a la Red española del Pacto Mundial de la ONU y a la empresa de desarrollo de soluciones para el intercambio electrónico de datos Edicom con el premio institucional de la XI edición de los Premios Innovación y Salud, galardones que reconocen a instituciones, organismos o empresas asociadas a la mutua que llevan a cabo proyectos innovadores en beneficio de la salud de las personas trabajadoras.



El jurado destaca la "valiosa contribución al impulso de la sostenibilidad como motor de transformación empresarial y social a través de la promoción de los Diez Principios relativos a los derechos humanos, laborales, medioambientales y a la lucha contra la corrupción" de la Red española del Pacto Mundial y el "excelente trabajo en promoción de la salud preventiva y bienestar de sus personas trabajadoras, demostrando un firme compromiso con la creación de entornos laborales saludables" de Edicom.



El jurado ha fallado también las organizaciones finalistas que optarán a premio. En categoría Gran Empresa: la filial española del grupo especializado en gases industriales, medicinales y tecnologías para industria y salud Air Liquide por su programa de salud integral; Bridgestone España por su proyecto "Cultura Activa y Digital"; la empresa de seguridad privada, protección contra incendios y soluciones de seguridad Chubb Iberia por su plataforma para reducir riesgos; la compañía de soluciones de gestión de experiencia de cliente Covisian por su ecosistema de salud digital; la química Ercros por su iniciativa "Desafío Ercros"; y la empresa sanitaria Hestia Health por su práctica "Detección precoz de riesgos mediante safety reports y gestión preventiva integrada".



En categoría Pyme: confederación de ayuda a personas con parálisis cerebral ASPACE por su programa de mejora ergonómica con IA; la empresa de diseño y fabricación de soluciones para muebles Emuca por su respuesta integral de seguridad tras la DANA; la compañía de automoción Eurostyle Systems España por su proyecto de ergonomía y vida saludable; la sociosanitaria GerHogar por su transformación digital para el cuidado del cuidador; Hard Rock Hotel Madrid por su programa de bienestar laboral; y la empresa de rehabilitación de fachadas Jacar montajes por su gestión monitorizada del golpe de calor.



Las ganadoras se conocerán el 18 de noviembre durante un acto que contará con la participación de Millán Berzosa, ejecutivo y consejero independiente con amplia trayectoria de liderazgo en tecnología y autor del libro Gobernar con lo que viene, centrado en la gobernanza, la tecnología y el liderazgo.



Formado en gobierno corporativo en Harvard y Esade, Berzosa es licenciado en Derecho por la UNED y doctor en Periodismo y máster en Discurso y Comunicación de Masas por la Universidad Complutense. Su recorrido profesional combina empresa, academia y propósito social. Es consejero estratégico corporativo en SBAYT-Russula, miembro del Consejo Asesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Nebrija en Ingeniería, Arquitectura, Tecnología y Ciencias Aplicadas, socio de honor en WomenCEO y patrono en las fundaciones Street Child e Impulsa Talentum. Fue director de alianzas para España y Portugal en Meta hasta 2023, tras su paso por Google.

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