Red Sea Global lanza Shura Links, el primer campo de golf insular de Arabia Saudita (1)

Una experiencia de golf única, diseñada por Brian Curley, que ofrece una fusión única de juego sostenible y lujo costero exclusivo

RIAD, Arabia Saudita, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Red Sea Global (RSG), promotora de los destinos turísticos regenerativos The Red Sea y AMAALA, ha inaugurado oficialmente Shura Links, el primer campo de golf insular de Arabia Saudita, en la isla Shura, en el Mar Rojo.

Diseñado por el reconocido arquitecto de campos de golf Brian Curley y gestionado por Golf Saudi, este campo de par 72 de 7.400 yardas ofrece una experiencia única de golf links costero que celebra la topografía natural de la isla. Dieciocho hoyos serpentean entre manglares nativos y extensas dunas antes de recorrer la costa del Mar Rojo con el estilo típico de un campo links. El campo fue diseñado para minimizar la interferencia ambiental, reflejando así los valores de turismo regenerativo de RSG.

"La inauguración de Shura Links es un logro histórico en la búsqueda del liderazgo mundial del Reino en deportes y turismo. Refleja las ambiciones de la Visión Saudí 2030 y subraya el compromiso de PIF de impulsar nuevos sectores que diversifiquen nuestra economía y mejoren la calidad de vida. Situado en el corazón del Mar Rojo, Shura Links es más que un campo de golf de clase mundial: es una contundente muestra de cómo este destino único puede transformarse en un motor de inversión, turismo de lujo y oportunidades sostenibles para las generaciones futuras", afirmó Su Excelencia Yasir Al-Rumayyan, presidente de Golf Saudi.

Un centro social anclado por una casa club frente al mar

Un vibrante punto focal tanto para golfistas como para visitantes, la casa club frente al mar es el corazón de la vida social en Shura Links. Inspirada en la flora y fauna autóctonas, la casa club ofrece vistas panorámicas del green del hoyo dieciocho y cuenta con áreas elevadas para restaurantes, tiendas y relajación, diseñadas para mejorar la experiencia del visitante.

"Shura Links establece un nuevo referente para el golf en la región. Es más que un simple campo: es un lugar para conectar, desafiarse y experimentar toda la belleza del Mar Rojo. Este es otro logro del que nos enorgullecemos en nuestra misión de transformar el turismo global a través de la sostenibilidad y el diseño, y un paso significativo en la construcción de la diversa cartera deportiva de Red Sea Global, en perfecta sintonía con el objetivo de Visión 2030 de convertir a Arabia Saudita en un destino deportivo global de primer nivel", declaró John Pagano, consejero delegado del Grupo Red Sea Global.

Una experiencia de golf premium

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Campo de putting de aventura para toda la familia, junto a la casa club, perfecto para todas las edades y niveles.

putting de aventura para toda la familia, junto a la casa club, perfecto para todas las edades y niveles. Pelotas de práctica Callaway premium, utilizadas en torneos profesionales.

Boutique de golf con una cuidada selección de marcas líderes, accesorios y productos Shura Links .

. Experiencia superior en la casa club, con excepcionales opciones gastronómicas en la terraza interior o junto a la piscina.

Amplio campo de prácticas y putting green con césped, además de una zona de juego corto completamente cubierta de césped.

Opciones de green fee personalizadas para juegos de 9 y 18 hoyos.

Entrenamiento profesional de golf, que incluye clases individuales, para familias y grupos, impartidas por un profesional certificado por la PGA en el lugar.

Brian Curley, director de Curley-Wagner Golf Design, comentó: "Desde el principio, Shura Links se diseñó para integrarse a la perfección con su entorno natural de dunas de arena blanca brillante, ofreciendo a la vez una experiencia de golf única. Es un campo construido para desafiar a los profesionales experimentados desde los tees de salida del torneo, pero el tema de "encuentra tu bola" también resulta atractivo para quienes prueban el golf por primera vez. Con la apertura de Shura Links, golfistas de todo el mundo podrán experimentar su carácter único y su diseño de primera clase".

Un destino emblemático en el Mar Rojo

Shura Links se encuentra en la isla Shura, en el corazón del Mar Rojo, y comenzará a recibir huéspedes en las próximas semanas. La primera fase del lanzamiento incluye la inauguración de los hoteles SLS, EDITION e InterContinental. Con el tiempo, albergará 11 resorts de clase mundial, todos los cuales abrirán en los próximos meses. Entre ellos se incluyen: Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval; Raffles y Rosewood.

Además de resorts, la Isla Shura alberga una colección de casas exclusivas. Las primeras propiedades disponibles para la compra en la isla se anunciaron a principios de este año y estarán listas para su entrega a finales de 2025. Los residentes tendrán acceso a todos los entretenimientos de la isla, así como a sus playas vírgenes y aguas azules, a la vez que ofrecen un acceso sin problemas a otros destinos y resorts emblemáticos.

El Aeropuerto Internacional del Mar Rojo (RSI), situado a tres horas de vuelo de 250 millones de personas y a ocho horas de vuelo del 85% de la población mundial, es la puerta de entrada al Mar Rojo. Ya cuenta con un programa regular de vuelos nacionales e internacionales. Recientemente, se anunció que Qatar Airways operará vuelos directos al RSI tres veces por semana a partir del próximo mes, y se espera que pronto se anuncien más vuelos.

Una vez finalizada su construcción, la isla ofrecerá a los huéspedes un acceso inigualable a paisajes naturales prístinos, servicios de lujo, restaurantes y tiendas de alta gama, experiencias exclusivas y una programación cultural que la convertirá en el corazón de este destino turístico líder a nivel mundial.

Noah Alireza, consejero delegado de Golf Saud, indicó: "A través de nuestra estrecha colaboración con Red Sea Global, reafirmamos nuestro compromiso de construir un entorno de inversión integrado que posicione a Arabia Saudita como un destino de primer nivel donde convergen la belleza natural, la innovación y la sostenibilidad. Shura Links no solo es un ejemplo de esta visión, sino también un punto de contacto fundamental para la creación de la ruta turística de golf del Reino: una puerta de entrada para que los visitantes internacionales experimenten la creciente posición de Arabia Saudita como centro turístico de clase mundial. Sirve de inspiración para los entusiastas del golf, los inversores y los responsables de la toma de decisiones de todo el mundo".

Acerca de Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) es una promotora inmobiliaria integrada verticalmente con una cartera diversificada que abarca turismo, residencias, experiencias, infraestructura, transporte, salud y servicios. Esto incluye los destinos de turismo regenerativo de lujo The Red Sea, que comenzó a recibir huéspedes en 2023, y AMAALA, que se mantiene en camino para recibir a sus primeros huéspedes en 2025.

Un tercer destino, Thuwal Private Retreat, abrió sus puertas en 2024. RSG también se ha encargado de las obras de renovación del Aeropuerto Al Wajh, centradas en la modernización de la terminal y la infraestructura existentes, y la construcción de una nueva terminal internacional.

RSG es una empresa PIF y un pilar fundamental de la ambición de Arabia Saudita de diversificar su economía. A través de su creciente cartera de destinos, filiales y negocios, RSG busca liderar al mundo hacia un futuro más sostenible, demostrando cómo el desarrollo responsable puede impulsar a las comunidades, impulsar las economías y mejorar el medio ambiente.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2785862/Shura_Inauguration.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2785852/Shura_Golf_Course.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2785853/Shura_Clubhouse.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2785854/Shura_Sunset.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2785855/RSG_CEO.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2785857/RSG_Logo.jpg

