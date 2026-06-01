Redefine la comodidad cotidiana con los auriculares de oído abierto Baseus Bowie MC2

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Baseus sigue innovando con diseños de clip cómodos y originales. Los nuevos auriculares abiertos Bowie MC2 combinan audio recomendado por ganadores del Grammy con el diseño de amortiguación de aire CloudComfort, pionero en la industria, ofreciendo una comodidad revolucionaria durante todo el día. Estos auriculares inalámbricos abiertos de alta gama combinan una calidad de sonido superior y una ingeniería inteligente en un diseño pensado para adaptarse sin esfuerzo al día a día.

Analicemos con más detalle algunas de las características principales de los auriculares Bowie MC2.

Almohadillas CloudComfort 2.0: La comodidad es un factor clave que distingue a los auriculares Baseus Bowie MC2. Diseñados para adaptarse suavemente a la oreja con silicona ultrasuave y almohadillas CloudComfort 2.0 desmontables, los auriculares distribuyen la presión de manera más uniforme para una sensación prácticamente imperceptible y una comodidad excepcional durante más de 8 horas al día. Su comodidad está certificada por TÜV y SGS.

Audio recomendado por ganadores del Grammy: Un sonido superior es fundamental en el arte. Por ello, los ganadores del Grammy han recomendado los auriculares Baseus Bowie MC2 por su audio inalámbrico equilibrado y de alta resolución, con hasta 3 veces más detalle que los códecs estándar, incluso en un diseño de oído abierto. Con certificación de alta resolución, LDAC, controladores dinámicos personalizados de 11 mm, tecnología SuperBass 3.0 y audio espacial BIAS mejorado, están diseñados para producir un sonido más rico, graves más profundos y frecuencias bajas más potentes sin distorsión.

Reproducción durante todo el día con ajuste adaptativo ultraligero: Con un peso de tan solo 5,1 g cada uno, los auriculares Bowie MC2 utilizan una estructura de puente en C de aleación de titanio con memoria que se adapta naturalmente a diferentes formas de oreja, garantizando una sujeción flexible y sin presión. Para disfrutar de una experiencia de uso durante todo el día, ofrecen hasta 11,5 horas de reproducción con una sola carga y hasta 55 horas en total con el estuche, incluso con SuperBass 3.0 activado. Además, una carga rápida de 10 minutos proporciona hasta 3 horas de escucha cuando se necesita volver a la acción.

Resistencia al agua IP67: La vida puede ser complicada, por eso los auriculares Bowie MC2 están diseñados para cualquier entorno y le mantienen entretenido. Con una clasificación de resistencia al agua IP67, estos auriculares duraderos están diseñados para resistir el sudor, la lluvia y el polvo, lo que los hace ideales para hacer ejercicio, usarlos al aire libre y en entornos impredecibles.

Comunicación con IA y conciencia del entorno: Sus auriculares Bowie MC2 utilizan 4 micrófonos direccionales con algoritmos de IA para aislar su voz durante las llamadas, reduciendo activamente el ruido de fondo y la interferencia del viento para garantizar una comunicación clara. También cuentan con un diseño de oído abierto que te mantiene al tanto del entorno, mejorando la seguridad durante los desplazamientos, las aventuras al aire libre y las actividades cotidianas. Un asistente de IA también permite la traducción, la toma de notas y la asistencia conversacional, mientras que la conectividad Bluetooth 6.0 multipunto garantiza un cambio fluido entre dos dispositivos.

Los auriculares abiertos Baseus Bowie MC2 representan la excelencia en audio, diseñados para cualquier estilo de vida. Su diseño preciso prioriza la comodidad, el sonido de alta resolución y la versatilidad, destacando notablemente sobre la competencia. Además, estos auriculares forman parte del compromiso de Baseus de ofrecer equipos de audio superiores que nunca comprometen la comodidad, el rendimiento ni la calidad. Gracias a la continua innovación y la ingeniería, Baseus está preparada para redefinir el mercado del audio con diseños inspiradores, tecnologías avanzadas y una clara prioridad en las necesidades del cliente.

Disponibilidad

Los auriculares abiertos Baseus Bowie MC2 estarán disponibles a través del canal Baseus US Amazon a partir del 1 de junio de 2026, a un precio minorista de 79,99 dólares, y a través del canal Baseus European Amazon a partir del 10 de junio de 2026, a un precio minorista de 89,99 euros.

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