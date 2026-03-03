Redegal consolida su posición en el 3% de agencias líderes de Google Partner Premier en España

Redegal - Redegal

Madrid, 03 de marzo de 2026.-

La acreditación sitúa a la compañía entre el 3% de agencias de Google Ads en España que cumplen los estándares más exigentes en términos de rendimiento, volumen de inversión gestionada y cualificación técnica de sus equipos

Redegal, consultora tecnológica especializada en negocio digital y cotizada en BME Growth, ha renovado por quinto año consecutivo su estatus como Google Partner Premier, la categoría más alta dentro del programa global de partners de Google. Esta acreditación sitúa a la compañía dentro del exclusivo 3% de agencias de Google Ads en España que cumplen los estándares más exigentes en rendimiento, volumen de inversión gestionada y cualificación técnica.



La renovación se produce en un ciclo de profunda transformación para el mercado publicitario. La automatización de campañas y la integración estructural de la Inteligencia Artificial en los algoritmos de optimización están redefiniendo el sector. En este contexto, el nivel Premier actúa como un indicador crítico de solvencia operativa y capacidad de adaptación tecnológica. El programa distingue a las compañías que demuestran una gestión avanzada del ecosistema Google y una capacidad sostenida para generar crecimiento medible en los negocios de sus clientes. El escalón Premier exige resultados consistentes, un alto porcentaje de especialistas certificados e inversiones administradas bajo estándares de calidad auditados.



Para Redegal, encadenar cinco ejercicios en este grupo refuerza su posicionamiento en el performance marketing, área estratégica de su modelo de negocio. Esta continuidad adquiere relevancia en un entorno donde la diferenciación depende del conocimiento experto para integrar herramientas de forma eficaz. Además del valor reputacional, el estatus Premier otorga acceso prioritario a funcionalidades beta, soporte técnico ejecutivo y programas de formación avanzada, permitiendo anticipar tendencias y trasladar esa ventaja tecnológica a los clientes mediante una mayor eficiencia presupuestaria.



La acreditación también refuerza el discurso estratégico de Redegal como empresa cotizada. Desde su incorporación a BME Growth, la firma ha apostado por la innovación aplicada y la escalabilidad internacional. La consolidación en la élite de Google encaja con esta narrativa de especialización técnica.



"Formar parte durante cinco años de ese 3% de agencias implica un nivel de exigencia permanente", señala Javier Castiñeiras, Chief Digital Officer de Redegal. "En un mercado tecnificado donde la eficiencia publicitaria es un factor crítico de competitividad, la estabilidad en el nivel Premier trasciende el reconocimiento simbólico; representa una validación externa de nuestras capacidades, procesos y talento interno para integrar la IA en estrategias que generen impacto real".



Dentro de la oferta de servicios del área de Digital Business de la compañía, y más allá de su dominio en Google Ads, Redegal despliega una capacidad integral que incluye estrategia de Paid Media, posicionamiento SEO y GEO, Data & Analytics, Content & Social Ads y Marketing Automation. Esta visión 360º permite optimizar todo el ecosistema digital de sus clientes, combinando especialización técnica con orientación a negocio. Todo ello bajo una propuesta de valor donde datos, tecnología y metodología se unen para automatizar procesos, hiperpersonalizar estrategias y escalar ventas con una eficiencia inédita.



Con esta renovación, Redegal no solo reafirma su presencia en la élite tecnológica en España, sino que se consolida como el socio estratégico para compañías que buscan convertir la inversión digital en crecimiento sostenible y rentable.







