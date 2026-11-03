Redegal crece un 18,5 % sin adquisiciones y mejora 3,3 puntos su margen bruto

Redegal crece un 18,5% sin adquisiciones - Redegal

(Información remitida por la empresa firmante)

Multiplica por 4,5 su EBITDA contable, baja un 15,2% su deuda financiera bruta sin contratar deuda nueva y reduce su apalancamiento de 3,6 a 1,8 veces el EBITDA normalizado

Ourense, 3 de noviembre de 2026.- Redegal cerró el primer semestre de 2026 con una cifra de negocio consolidada de 8,94 millones de euros, un 18,5% más que un año antes, todo ello con crecimiento orgánico. El margen bruto subió hasta el 40,7%, 3,3 puntos más. El EBITDA normalizado creció un 4,0%, hasta 622.000 euros, y el contable se multiplicó por 4,5, hasta 484.000 euros. La deuda financiera bruta bajó un 15,2%, hasta 3,13 millones, sin contratar deuda nueva.



El margen bruto creció un 28,8%, hasta 3,64 millones de euros, diez puntos más deprisa que los ingresos. De los 813.000 euros de mejora, 521.000 vienen del mayor volumen de actividad y 292.000 de un margen más alto, por la mayor eficiencia operativa y un mix de actividad de más valor.



El EBITDA normalizado es más alto que hace un año, 622.000 euros frente a 598.000, aunque su margen sobre la cifra de negocio pasa del 7,9% al 7,0%. La razón está en las partidas no recurrentes, que marcan la diferencia entre el EBITDA contable y el normalizado: bajaron de 489.000 euros, un 6,5% de la cifra de negocio, a 137.000 euros, un 1,5%. Con un ajuste mucho menor, el normalizado recoge casi cinco puntos de margen menos que en 2025, mientras el contable sube del 1,4% al 5,4%. Por debajo de esa lectura, la estructura gana eficiencia: los gastos de personal bajan del 33,5% al 32,4% de la cifra de negocio y los otros gastos de explotación, del 9,4% al 8,2%.



La sociedad matriz, Redegal, S.A., que reúne la práctica totalidad de la actividad del grupo, registró una cifra de negocio de 8,84 millones de euros y un EBITDA normalizado de 710.000 euros, con un margen del 8,0%, un punto por encima del consolidado. Su EBITDA contable fue de 572.000 euros, un 6,5% de su facturación. La diferencia de 88.000 euros entre el EBITDA normalizado de la matriz y el del grupo recoge principalmente la inversión en las unidades en expansión dentro del perímetro consolidado.



Tradicionalmente, el negocio de Redegal se concentra en la segunda mitad del año. En 2025, cerca del 90% del EBITDA contable del ejercicio se generó en el segundo semestre: pasó de 109.000 euros a junio a 1,11 millones al cierre. Este dato describe la estacionalidad del negocio y no es una previsión para 2026.



El flujo de caja de las operaciones mejoró en 1,65 millones de euros: las operaciones consumieron 0,37 millones, un 82% menos que un año antes. El flujo de caja libre mejoró en 1,48 millones.



En el semestre se amortizaron 559.000 euros de deuda con tesorería y no se contrató deuda nueva. La deuda financiera bruta quedó en 3,13 millones de euros, un 15,2% menos que al cierre de 2025. Las ampliaciones de capital, por 1,57 millones de euros, reforzaron los fondos propios. La deuda financiera neta se situó en 2,86 millones de euros, frente a 3,35 millones en junio de 2025, y la ratio entre deuda financiera neta y EBITDA normalizado de los últimos doce meses bajó de 3,6 a 1,8 veces.





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