Redegal eleva su cifra de negocio un 18,5 % hasta los 8,94 millones de euros en el primer semestre de 2026

Digital works when everything connects - Redegal

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía acelera en 1,8 puntos porcentuales su crecimiento interanual y avanza en su modelo de soluciones conectadas, con la Inteligencia Artificial como capacidad transversal

Ourense, 31 de julio de 2026.- Redegal, smart digital company cotizada en BME Growth, alcanzó una facturación consolidada por prestación de servicios de 8,94 millones de euros en el primer semestre de 2026, frente a los 7,55 millones del mismo periodo del año anterior. La cifra supone un crecimiento interanual del 18,5 %, por encima del 16,7 % registrado un año antes, y prolonga su expansión de doble dígito. En 2025, Redegal cerró con una cifra de negocio consolidada de 16,84 millones de euros, un 22,4 % más.



Los principales indicadores de gestión mejoraron progresivamente durante el semestre. Al mismo tiempo, la compañía continuó avanzando en la reducción de la deuda financiera neta para reforzar la flexibilidad del balance y sostener el crecimiento futuro.



La recurrencia sigue siendo uno de los pilares del modelo. En 2026, Redegal sitúa su ARR en el 93,01 %, reflejo del peso de los servicios gestionados, los contratos de largo plazo y las relaciones continuadas con sus clientes. Esta base se combina con la captación de nuevo negocio y una oferta transversal que abarca estrategia, tecnología, activación digital y explotación del dato.



Redegal avanza además desde la prestación de servicios especializados hacia un modelo basado en soluciones conectadas, repetibles y escalables. La compañía denomina a este enfoque "productivizar el crecimiento digital": integrar estrategia, tecnología, datos, inteligencia artificial, automatización, medición y activación para convertir la complejidad digital en resultados medibles.



La Inteligencia Artificial actúa como una capacidad transversal. Internamente, se utiliza para automatizar tareas, acelerar el análisis y apoyar la toma de decisiones. En las soluciones para clientes, permite procesar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, personalizar experiencias y traducir la información en acciones de negocio. Boostic.cloud incorpora análisis y segmentación de catálogos mediante lenguaje natural; Binnacle Data aplica analítica avanzada para facilitar decisiones accionables; y Redegal Brain desarrolla agentes y herramientas para mejorar procesos digitales, analíticos y de delivery. La diferenciación reside en combinar IA, conocimiento de negocio, datos de calidad y ejecución orientada a métricas.



Junto al crecimiento orgánico, Redegal continúa valorando oportunidades inorgánicas de forma selectiva, especialmente en datos, IA, comercio digital y automatización. Las potenciales operaciones deberán aportar capacidades, tecnología, talento o presencia en nuevos mercados, además de cumplir criterios de encaje cultural, escalabilidad, creación de valor y disciplina financiera. Esta comunicación no implica el anuncio de ninguna operación concreta.



Durante el semestre, la compañía incorporó a Yenthel de la Torre como Corporate Communications Director y a David Lastra como Chief Revenue Officer y miembro del Comité de Dirección. Estas incorporaciones refuerzan el posicionamiento corporativo y la estrategia comercial. La tasa de rotación se situó en el 3,5 %, reflejando la estabilidad del equipo.



Como empresa cotizada, Redegal mantiene su compromiso con la transparencia, la comunicación regular y la creación de valor a largo plazo. Entre sus prioridades figura ampliar y diversificar su base accionarial y mejorar el free float, favoreciendo una mayor liquidez, una formación de precios más eficiente y el acceso de nuevos inversores, sin renunciar a la estabilidad y visión de largo plazo del accionariado.

Contacto

Nombre contacto: Yenthel de la Torre Recio

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