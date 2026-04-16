Redegal incorpora a Yenthel de la Torre como Corporate Communications Director

Yenthel de la Torre, nueva Corporate Communications Director - Marketing Sinergia FP

(Información remitida por la empresa firmante)

Se incorpora al Comité de Dirección con el objetivo de integrar la comunicación y el marketing en el núcleo de la estrategia de negocio y reforzar el posicionamiento de la compañía

Madrid, 16 de abril de 2026.- Redegal, smart digital company de alcance global cotizada en BME Growth, incorpora a Yenthel de la Torre como nueva Corporate Communications Director. Como miembro del Comité de Dirección, asumirá la responsabilidad de definir y ejecutar la estrategia global de comunicación y marketing, plenamente integrada en el plan estratégico de la compañía.



Su rol estará orientado a posicionar la comunicación como una palanca clave de negocio, aportando visión en la toma de decisiones y contribuyendo a la diferenciación, el crecimiento y la creación de valor. Desde esta posición, liderará el posicionamiento de marca, la evolución del relato corporativo y la coherencia del ecosistema de comunicación, alineando todas las áreas con los objetivos estratégicos de la organización.



Yenthel cuenta con una sólida trayectoria en marketing, comunicación y entorno digital, con experiencia en medios especializados y agencias. En su etapa más reciente en t2ó ONE, ha sido responsable de la estrategia global de marca y comunicación corporativa del grupo, liderando su evolución de marca a grupo y gestionando un ecosistema de 12 marcas.



Durante este proceso, impulsó la definición del posicionamiento, la arquitectura de marca y el desarrollo de una narrativa corporativa unificada en un contexto de expansión nacional e internacional, consolidando una visión estratégica del negocio y de la comunicación en entornos multimarcas.



"La comunicación tiene que estar donde se toman las decisiones. Asumo este reto con la convicción de que debe dejar de ser una función de soporte para convertirse en una verdadera palanca de negocio. Mi objetivo en Redegal es integrar marca, comunicación y negocio en una misma conversación estratégica, contribuyendo de forma directa al posicionamiento, la diferenciación y el crecimiento de la compañía", destaca Yenthel.



Su incorporación llega en un momento de aceleración para Redegal. La compañía mantiene activos varios procesos de análisis de adquisiciones para reforzar su expansión internacional y ha decidido situar la comunicación y el marketing en el centro de su estrategia.



"Lo que estamos construyendo en Redegal necesita una marca a la altura: clara, coherente y con ambición. Ese es el encargo que llega Yenthel a liderar", señala Jorge Vázquez, CEO y socio fundador.

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