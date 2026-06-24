Redegal obtiene el Distintivo IGE en Buen Gobierno y consolida su modelo de gestión ética y transparente

Redegal consigue el Distintivo IGE de Buen Gobierno. - Instituto de Gobernanza Empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

El Instituto de Gobernanza Empresarial (IGE) reconoce el modelo de gobernanza responsable de la smart digital company gallega tras evaluar 42 indicadores clave en sostenibilidad, equilibrio de poderes y rendición de cuentas

Madrid, 24 de junio de 2026.- Redegal, smart digital company de alcance global con más de dos décadas de trayectoria y cotizada en el mercado BME Growth, ha obtenido el Distintivo IGE en Buen Gobierno, otorgado por el Instituto de Gobernanza Empresarial (IGE). Este reconocimiento avala el compromiso de la compañía con un modelo de gobernanza sólido, profesionalizado y plenamente alineado con sus valores de innovación, transparencia y orientación a resultados.



La concesión de este distintivo se produce tras la realización de un diagnóstico técnico exhaustivo, basado en 42 indicadores estructurados en cuatro grandes ejes: sistema de gobernanza y sostenibilidad, equilibrio de poderes, mecanismos de seguimiento y control, y rendición de cuentas. Como resultado del proceso, Redegal ha recibido una hoja de ruta personalizada que le permitirá seguir fortaleciendo sus estructuras de gobierno y avanzar en una gestión cada vez más eficaz, transparente y orientada al largo plazo.



La obtención de este reconocimiento cobra especial relevancia en un contexto en el que la gobernanza corporativa se ha convertido en un factor clave para generar confianza entre inversores, clientes y otros grupos de interés. Para una compañía cotizada como Redegal, contar con estructuras de gobierno sólidas y mecanismos eficaces de supervisión resulta fundamental para garantizar un crecimiento sostenible, reforzar la transparencia y responder a las exigencias del mercado.



En este sentido, la concesión del Distintivo IGE pone en valor una forma de gestionar basada en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la mejora continua, al tiempo que fortalece el posicionamiento de la compañía dentro del ecosistema empresarial y tecnológico.



Jorge Vázquez, CEO de Redegal, ha destacado la importancia de este hito: "Formar parte de BME Growth nos exige la máxima responsabilidad ante el mercado. Para Redegal, este distintivo IGE no es solo un reconocimiento al trabajo bien hecho, sino una herramienta estratégica. Refuerza nuestra convicción de que una gobernanza sólida es el único camino para sostener un crecimiento tecnológico ambicioso, generar confianza en nuestros accionistas y clientes, y consolidar un proyecto empresarial transparente y generador de valor a largo plazo".



Por su parte, Eva Turanzo, directora del Instituto de Gobernanza Empresarial, ha señalado: "Redegal es un ejemplo de cómo una compañía tecnológica en crecimiento y cotizada puede integrar modelos avanzados de gobernanza al servicio de su estrategia. Este distintivo reconoce no solo las buenas prácticas actuales, sino también la voluntad de seguir evolucionando hacia estructuras más resilientes, transparentes y alineadas con su propósito".



Con la obtención de este distintiv, Redegal reafirma su posicionamiento como smart digital company , comprometida no solo con qué hace, sino con cómo lo hace: desde una gestión responsable, profesional y orientada al futuro.

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Emisor: Redegal

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