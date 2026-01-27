Redegal refuerza su Consejo de Administración con el nombramiento de Domingo García Coto

Domingo García Coto, consejero independiente en Redegal - Redegal

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo miembro del consejo aporta una dilatada experiencia como exdirector del Servicio de Estudios de BME y miembro del Comité Consultivo de la CNMV. Su incorporación busca consolidar el gobierno corporativo de la compañía y potenciar su estrategia en los mercados financieros

El Consejo de Administración de Redegal ha aprobado el nombramiento de Domingo García Coto. Su incorporación como consejero independiente se enmarca en la estrategia de la compañía para fortalecer su estructura de gobierno corporativo y dotar al consejo de una visión experta en mercados de capitales.



García Coto es doctor en Economía con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de los mercados financieros y la regulación. Previo a su incorporación a Redegal, ocupó el cargo de director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME), donde desempeñó responsabilidades de alta dirección vinculadas al análisis y a la estructura de los mercados de capitales.



Su experiencia en la gestión y supervisión de mercados es extensa, habiendo sido miembro de los Consejos de Administración de BME Growth y BME Renta Fija. Asimismo, formó parte del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consolidándose como una figura clave en el ecosistema financiero español.



El nuevo consejero mantiene participación activa en organismos y foros tanto nacionales como internacionales dedicados a la regulación, el desarrollo y la transparencia financiera. Es, además, ponente habitual y autor de numerosas publicaciones especializadas en la materia.



En palabras de Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal, "contar con Domingo García Coto en nuestro consejo de administración es un privilegio y una declaración de intenciones sobre el nivel de excelencia que buscamos en Redegal. Su profundo conocimiento de los mercados de valores y su experiencia en BME Growth son activos invaluables para nosotros en este momento de expansión. Su visión nos ayudará a navegar con mayor solidez los retos financieros y regulatorios que afrontamos en nuestra hoja de ruta de crecimiento".



Con este nombramiento, Redegal reafirma su compromiso con la transparencia y la profesionalización de su gestión, sumando talento de primer nivel para impulsar sus objetivos de negocio a medio y largo plazo, en un momento en que la compañía ha anunciado un crecimiento de más del 20% en el último ejercicio, una fuerte internacionalización de todas sus líneas de negocio con especial foco en su unidad de producto y celebra su primer año como compañía cotizada en los mercados gestionados por Bolsas y Mercados Españoles.

