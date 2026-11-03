REDEN completa su Comité Ejecutivo

Foto Consejo - REDEN

(Información remitida por la empresa firmante)

El nombramiento de un Group Development Officer y la creación del puesto de Chief Corporate & Transformation Officer refuerzan la capacidad de REDEN para ejecutar su hoja de ruta estratégica

Francia, 3 de noviembre de 2026.- REDEN, productor independiente de referencia en energía solar fotovoltaica y soluciones de almacenamiento de energía, ha reforzado su equipo directivo con el nombramiento de Julien Calmette como Group Development Officer y miembro del Comité Ejecutivo, así como con la ampliación de las responsabilidades de Vincent Gaillard, que asume el cargo de Chief Corporate & Transformation Officer. Estos cambios completan la estructura directiva del Grupo y refuerzan su capacidad para alcanzar sus objetivos estratégicos en Europa.



Como Group Development Officer, Julien Calmette liderará las actividades de desarrollo de REDEN en los distintos mercados en los que opera y contribuirá a la ejecución de su creciente cartera de proyectos solares y de almacenamiento de energía. Con una visión emprendedora y una amplia experiencia en desarrollo de proyectos, financiación e infraestructuras energéticas, se incorpora a REDEN procedente de LANGA International, donde fue cofundador y CEO. Anteriormente, ocupó puestos directivos en Total Eren y Société Générale.



Por su parte, las funciones de Vincent Gaillard se amplían para integrar bajo una misma dirección las áreas de Finanzas, Sistemas de Información, Transformación Digital, Recursos Humanos, Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (QSE). Esta ampliación de responsabilidades refleja el compromiso de REDEN con una mayor coordinación entre las funciones estratégicas, el refuerzo de la colaboración entre equipos y el impulso de las iniciativas de transformación necesarias para mantener el crecimiento a largo plazo.



Frank Demaille, CEO de REDEN, señala: "A medida que REDEN continúa expandiéndose por Europa, tiene cada vez más importancia nuestra capacidad para trabajar como una organización integrada, tomar decisiones de manera eficiente y alcanzar nuestros objetivos. La configuración definitiva de nuestro Comité Ejecutivo marca un hito importante en nuestro desarrollo. El nombramiento de Julien y la ampliación de las responsabilidades de Vincent aportan el liderazgo, la coordinación y las capacidades necesarias para respaldar la siguiente fase de nuestro crecimiento".



Julien Calmette, Group Development Officer, comenta: "Estoy encantado de incorporarme a REDEN en una etapa decisiva de su trayectoria. El Grupo combina una trayectoria consolidada, una reconocida experiencia técnica y una visión a largo plazo de la transición energética. Espero trabajar con los equipos de todos los mercados en los que operamos para impulsar el desarrollo de la cartera de proyectos solares y de almacenamiento de REDEN".



Vincent Gaillard, Chief Corporate & Transformation Officer, afirma: "La transformación consiste, en definitiva, en pasar a la acción. Al integrar estas funciones, estamos construyendo una organización más conectada, ágil y con mayor capacidad de crecimiento, que permitirá apoyar a nuestros equipos, agilizar la toma de decisiones y avanzar en la ejecución de la estrategia de REDEN".



Con un Comité Ejecutivo plenamente constituido y una estructura directiva reforzada, REDEN se encuentra en una posición sólida para alcanzar sus objetivos y seguir generando valor a largo plazo mediante el despliegue de soluciones de energía solar, almacenamiento energético y agrovoltaica en toda Europa.



Sobre REDEN

REDEN es un productor independiente de energía que opera en toda la cadena de valor de la energía solar y el almacenamiento energético, desde el desarrollo y la financiación hasta la construcción y la explotación de los proyectos.



El Grupo desarrolla su actividad principalmente en Francia, España, Portugal, Italia y Alemania, con un objetivo claro: acelerar el despliegue de infraestructuras energéticas eficientes y sostenibles que contribuyan a la descarbonización y a reforzar la resiliencia de los sistemas energéticos.



Fundado en Francia en 2008, REDEN cuenta actualmente con 1,1 GW de capacidad instalada y un equipo de más de 275 profesionales.



REDEN desarrolla una amplia cartera de soluciones que incluye plantas solares instaladas sobre suelo en terrenos degradados; proyectos agrovoltaicos destinados a la ganadería y a la agricultura a gran escala; invernaderos y pérgolas agrovoltaicas; así como sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), tanto independientes como híbridos.



Desde 2022, Macquarie Asset Management (MAM), British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH (MEAG) respaldan el crecimiento del Grupo.



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