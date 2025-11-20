Las redes móviles 6G necesitarán hasta tres veces más espectro que el actual para la demanda de datos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las redes móviles 6G necesitarán hasta tres veces más espectro que el actual para satisfacer la creciente demanda de datos, según un nuevo informe de la GSMA

Es necesario que los gobiernos tomen decisiones a corto plazo para evitar futuros cuellos de botella en el espectro y así beneficiar a miles de millones de consumidores y empresas en un mundo 6G.

LONDRES, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las redes 6G de próxima generación requerirán hasta tres veces más espectro de banda media del que normalmente está disponible hoy en día para mantenerse al ritmo de la creciente demanda de datos, servicios impulsados por IA y aplicaciones digitales avanzadas, según un nuevo análisis publicado hoy por la GSMA, que representa al ecosistema móvil mundial.

Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity , una evaluación global exhaustiva de los requisitos de espectro para la próxima era del 6G concluye que, entre 2035 y 2040, se requerirá un promedio mundial de 2 a 3 GHz de espectro de banda media por país para satisfacer las necesidades de capacidad de las redes móviles en las zonas urbanas de mayor demanda, mientras que los países con mayor demanda necesitarán entre 2,5 y 4 GHz.

El estudio tiene como objetivo orientar a los reguladores y legisladores mientras la industria móvil se prepara para el despliegue a gran escala del 6G a partir de 2030. Esto cobra especial importancia dado que los gobiernos negocian las futuras bandas móviles antes de la crucial conferencia del Tratado WRC-27, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrará dentro de dos años.

El informe advierte que los países deben actuar ya para asegurar suficiente espectro para el 6G, o se arriesgan a velocidades más lentas, mayor congestión y pérdida de oportunidades económicas en la década de 2030. Sin una planificación gubernamental temprana, los consumidores podrían enfrentarse a una conectividad deficiente, las empresas podrían tener dificultades para adoptar nuevas tecnologías y las economías digitales nacionales podrían perder competitividad en la transición global al 6G.

John Giusti, director de Asuntos Regulatorios de la GSMA, declaró:

"Este estudio demuestra que la era del 6G requerirá tres veces más espectro de banda media del que está disponible actualmente. Satisfacer estas necesidades de espectro permitirá una conectividad robusta y sostenible, hará realidad las ambiciones digitales y contribuirá al crecimiento económico. Espero que este informe proporcione información útil a los gobiernos en su esfuerzo por satisfacer las necesidades de conectividad de sus ciudadanos en la próxima década".

Para 2040, el estudio prevé:

Más de 5.000 millones de conexiones 6G, aproximadamente la mitad de todas las conexiones móviles a nivel mundial.

aproximadamente la mitad de todas las conexiones móviles a nivel mundial. Las tecnologías 4G y 5G seguirán siendo esenciales, con alrededor de 2.000 millones de conexiones 4G y 3.000 millones de conexiones 5G aún en uso.

aún en uso. Se prevé que el tráfico móvil global alcance los 3.900 exabytes mensuales para 2040.

mensuales para 2040. Se necesitarán entre 2 y 3 GHz de espectro de banda media a nivel mundial para el período 2035-2040, en promedio, y 2 GHz para 2030, para evitar la congestión.

