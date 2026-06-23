REDI reúne a más de 200 profesionales en el Orgullo Corporativo de Barcelona

Academia REDI en Barcelona - REDI

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 23 de junio

La jornada, en colaboración con Allianz y Banc Sabadell, ha congregado a representantes de empresas, administraciones públicas, líderes de los ERGs y profesionales de Recursos Humanos para abordar los retos de la inclusión LGBTI en el entorno laboral

La Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI) ha celebrado en Barcelona una nueva edición de su Orgullo Corporativo, una jornada que ha reunido a más de 200 profesionales de empresas, instituciones y organizaciones comprometidas con la creación de entornos laborales inclusivos. A esta cifra se suman cerca de 400 personas que han seguido en streaming la Academia REDI, consolidando esta cita como uno de los principales espacios de encuentro empresarial en torno a la diversidad LGBTI en Europa.



El evento, en colaboración con Allianz y Banc Sabadell, se ha desarrollado en dos espacios de la ciudad, con una programación centrada en la formación, el intercambio de experiencias empresariales y el fortalecimiento de las redes profesionales. La cita llega en un contexto especialmente relevante para las organizaciones: según datos del estudio "Diversity at Work" de ManpowerGroup y REDI, siete de cada diez profesionales afirman que los equipos diversos son más innovadores y productivos; una percepción compartida por nueve de cada diez personas que ocupan posiciones de liderazgo. La diversidad también se consolida como un factor de atracción de talento para las nuevas generaciones. Un 31% de las personas jóvenes tiene en cuenta las políticas de inclusión LGBTI a la hora de elegir empresa, mientras que el impacto de las políticas de diversidad sobre el compromiso de la plantilla es de 4 sobre 5.



Formación y experiencias empresariales para impulsar el cambio

La jornada comenzó con una nueva edición de la Academia REDI, que incluyó sesiones formativas dirigidas tanto a las plantillas como a equipos directivos. La bienvenida institucional contó con la participación de Victoria Valle Lara, directora de Talent Management de Allianz, y Diego Pol, secretario general de REDI y socio de Cuatrecasas.



"La diversidad ha dejado de ser un atributo para convertirse en un requisito estratégico. El reto ya no es reconocer su valor, sino integrarla de forma efectiva en la gestión y en la cultura de las organizaciones", señala Diego Pol, secretario general de REDI y socio de Cuatrecasas.



Empresas como Allianz, Cuatrecasas, Cushman & Wakefield, Fluidra y Vueling compartieron experiencias y buenas prácticas sobre la implantación de políticas de diversidad e inclusión, abordando tanto los avances conseguidos como los desafíos que aún persisten para trasladar estos compromisos a la experiencia cotidiana de las personas trabajadoras. La jornada contó además con medidas de accesibilidad, entre ellas servicio de interpretación en Lengua de Signos Española (ILSE), ofrecido por Fundación ONCE.



Asimismo, el acto acogió la bienvenida a nuevas empresas asociadas, entre las que se encuentran: Banco Mediolanum y Rubió en la categoría de grandes empresas; las medianas empresas Inke, Innoku, Lexidy Law Boutique, UPCnet Tech y ThinkUPC; y AutentiZity, como pequeña empresa. La sesión concluyó con el cierre institucional de Alberto Lacasta, director general de Polítiques Públiques LGBTI+ de la Generalitat de Catalunya.



‘REDI to Connect Employees’: fortaleciendo las redes internas de inclusión

Por la tarde tuvo lugar una nueva edición de ‘REDI to Connect Employees’ (RTCE), el espacio impulsado por REDI para conectar a los grupos de personas empleadas LGBTI y aliadas o Employee Resource Groups (ERGs) de las organizaciones asociadas. La apertura estuvo a cargo de Javier Rodríguez, comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona; Eva Pérez Nanclares, vocal de REDI y CEO & Founder de S&P Legal y Emili Pascual, director de Cultura Corporativa de Banc Sabadell.



Durante el encuentro participaron representantes de AXA y Deloitte. También estuvo presente el ERG de RocaJunyent. La jornada concluyó con un cóctel institucional de celebración del Orgullo Corporativo en la Fundación Joan Miró.



Avances, pero también desafíos pendientes

El reciente estudio "Diversity at Work" refleja una mejora de la percepción general en 2026 sobre la inclusión LGBTI respecto al año anterior, marcado por la incertidumbre. El 45% de las personas trabajadoras considera que la situación de la inclusión LGBTI en España está mejorando, frente al 23% registrado en 2025, aunque por debajo de valoraciones de años anteriores. Asimismo, el 63% percibe su empresa como un espacio seguro para las personas LGBTI, seis puntos más que el año pasado.



Sin embargo, la experiencia del colectivo continúa mostrando importantes retos. Solo el 49% de las personas LGBTI se muestra completamente visible en su entorno laboral y el 78% oculta su identidad durante los procesos de selección. Además, el 35% afirma haber sufrido discriminación, comentarios o conductas inadecuadas en algún momento de su trayectoria profesional y un 42% ha abandonado o se ha planteado abandonar su empleo por motivos relacionados con la discriminación.



La situación es especialmente preocupante en el caso de las personas trans. El 62% declara haber sufrido discriminación en procesos de selección, el 50% ha experimentado agresiones verbales o físicas en el trabajo y el 68% considera que su identidad ha dificultado su desarrollo profesional.



El informe concluye que las organizaciones que cuentan con personas LGBTI visibles en puestos de responsabilidad obtienen mejores resultados en prácticamente todos los indicadores analizados: mayor sensación de seguridad, mayor conocimiento de las políticas internas, menor percepción de discriminación y una aplicación más efectiva de las medidas de inclusión.



REDI, fundada en 2018 por 21 organizaciones, reúne actualmente a más de 320 empresas y entidades comprometidas con la diversidad e inclusión LGBTI.







Contacto

Nombre contacto: Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI)

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