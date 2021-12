Redkey, premiada en el certamen producto del año 2022

Nacida en la Barcelona Startup Hub, la innovación tecnológica de Redkey ha sido premiada por resolver de forma eficiente y segura un problema cotidiano: la gestión de llaves

Música, sonrisas y personas que han destinado mucho esfuerzo en los últimos meses para ser valoradas por lo que son: visionarios/as. Esta es la sensación que uno percibe tras asistir al certamen producto del año 2022 en el maravilloso Hard Rock Café de la ciudad condal. Varias han sido las marcas reconocidas, pero entre ellas una muy singular: Redkey, la primera plataforma que guarda las llaves de sus clientes y las entrega inmediatamente siempre que se necesiten.



Redkey, nacida en Barcelona en 2021 de la mano de Javier Durán, Joan Castells, Ernest Quingles, Eduardo Conde y Ramón Barguñó, se ha convertido en una de las soluciones tecnológicas más innovadoras y prácticas para el día a día.



Tal como comenta su CEO, Astrid Camprubí: "Son muchas las personas que nos han felicitado por la idea y la innovación y que en más de una ocasión confiesan que o han perdido las llaves o han pasado un mal rato por estar fuera de la ciudad y no tener a nadie de confianza para dejarles una copia". Y es que los datos según un estudio reciente lo avala: pasamos 6,5 meses de nuestra vida buscando las llaves.



Más allá de perder las llaves, Redkey ha detectado que en el día a día las personas necesitan un partner de confianza y seguridad, bien para cuando se quiere acceder o en caso de necesitar facilitar el acceso puntual a un tercero. Redkey ha demostrado ser la figura neutral que proporciona esa seguridad en el acceso en el hogar (o coche, empresa, tienda....) Y es que como norma general, la mayoría de personas ceden una copia de las llaves a un familiar cercano para casos de emergencia, pero en muchos casos se termina recurriendo al alto coste del cerrajero de urgencia por no saber con exactitud donde guardaron la copia.



El carácter innovador y seguro de Redkey se respira en todos sus procesos: End To End , o lo que es lo mismo, cifrado de punto a punto, con alta seguridad y sin conocer la dirección del domicilio de sus clientes. Tal como comenta el propietario de Redkey, Javier Durán, "la mayor seguridad es el anonimato de cada llave ya que no conocemos al cliente; solo tenemos su mail y móvil", condición obligada en Redkey y que asegura al 100% a todos los clientes.



A Redkey se le reconoce su alto impacto social por mejorar la calidad de vida de las personas aportando tranquilidad y seguridad. Y es que en una sociedad en la que cada vez más las personas se deben adaptar a los cambios así como a la movilidad, se necesitan servicios que permitan despreocuparse en un entorno seguro y que hagan la vida más fácil.



Para el próximo año la empresa se prepara para grandes avances, de bien seguro que nos volverán a sorprender.



Comunicación:



Kellenföl Advertising







Contacto

Nombre contacto: Jesús F. Gordillo

Descripción contacto: Jesús F. Gordillo

Teléfono de contacto: +34933056233