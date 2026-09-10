REDMI Note 17 Pro Max 5G incluye una batería de 9.210 mAh diseñada para durar años

(Información remitida por la empresa firmante)

REDMI Note Series, con más de 500 millones de dispositivos vendidos en más de 100 mercados, ahora ofrece su batería más potente hasta la fecha en el modelo Pro Max: 9.210 mAh, hasta 3 días de uso con una sola carga y una vida útil de hasta 6 años.

BEIJING, 10 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Xiaomi presentó REDMI Note 17 Series, ampliando su línea de productos más vendidos con cuatro nuevos modelos, incluyendo la primera variante Pro Max. Con baterías más grandes, carga rápida, la calidad de REDMI Titan, una experiencia de gama alta y un nuevo diseño audaz, la serie ofrece un nuevo nivel de fiabilidad en la gama media.

"REDMI Note Series ha hecho que los productos premium sean cada vez más accesibles y ha ofrecido una calidad superior en cada producto que fabricamos", afirmó Anne Wang, directora de marketing de REDMI en Xiaomi International. "Guiados por este enfoque, se ha ganado la confianza de usuarios de todo el mundo a lo largo de sus 12 años de historia, con más de una docena de generaciones y más de 500 millones de unidades vendidas a nivel mundial".

REDMI Note 17 Series se basa en esta sólida trayectoria con un compromiso de seis años de durabilidad. Diseñados según los estándares de calidad REDMI Titan, los modelos Pro son los primeros en la industria en obtener la certificación de calidad Titan de 5 estrellas de TÜV SÜD en rendimiento de la batería, resistencia a caídas y al agua.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G está equipado con una batería de silicio-carbono de 9.210 mAh que ofrece hasta tres días de uso con una sola carga y un día completo de energía con solo 20 minutos de carga en modo Boost, gracias a la carga rápida HyperCharge de 100 W y la carga inversa de 27 W. Su sistema inteligente de gestión de la batería ayuda a mantenerla en óptimas condiciones hasta por 6 años.

Para mayor durabilidad, cuenta con la estructura REDMI Titan con resistencia al polvo y al agua IP66/IP68, resistencia al agua de 2 metros probada durante 72 horas y tecnología Wet Touch 2.0. Certificado por SGS para resistencia a caídas de 3 metros con Gorilla Glass Victus 2 y arquitectura interna reforzada, soporta caídas accidentales y el uso diario sin problemas.

La serie presenta un diseño renovado con un agarre cómodo, mientras que el modelo Pro Max destaca por su acabado fotocromático Cloud Blush. REDMI Note 17 Pro Max 5G también incluye una pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y un brillo máximo de 3.500 nits, Xiaomi HyperAI y un sistema de cámara con captura de retratos realistas, vídeo dual y grabación 4K, además del Asistente de Creatividad con IA.

*Para obtener información completa sobre las especificaciones del producto, características, datos de rendimiento, precios y disponibilidad, consulte el sitio web oficial de Xiaomi.

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