Reducir hasta un 20% el gasto en gasolina y diésel: la solución para ahorrar en cada repostaje este verano

Con Fuel-Catalyst puedes reducir el consumo anual hasta un 20% - Eco-Combustion Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio

Fuel Catalyst, un aditivo de combustible español registrado en la EPA de EE. UU. de la empresa madrileña Eco Combustion Europe, mejora la combustión del motor sin modificar el vehículo y ha confirmado ahorros del 10-12% en la flota de la multinacional URBASER en Bahréin

Con la llegada del verano y el aumento del tráfico en carreteras, el precio del combustible preocupa cada vez más a conductores, transportistas y gestores de flota. Eco Combustion Europe ofrece una respuesta tecnológica: Fuel Catalyst, un aditivo registrado en la EPA de EE. UU. (nº 273720001) que reduce hasta un 20 % el consumo de gasolina y diésel, sin modificar el vehículo.



El aditivo optimiza la reacción de combustión, logrando un triple beneficio: menor consumo, reducción notable del humo negro y las emisiones, y protección de componentes críticos del motor (inyectores, bomba, válvulas, turbo). Cuenta con el respaldo de la EPA y ha sido caracterizado técnicamente por la Universidad Rey Juan Carlos conforme a la norma ASTM D975-13.



URBASER Bahrain Co. WLL probó el producto en su flota bajo supervisión de su responsable de flota, Anwar Hussain, confirmando tras más de cinco depósitos completos una reducción media del consumo del 10-12 %, junto con menos humo y mejor respuesta del motor. Actualmente, APM Terminals Callao, operador portuario de referencia en Sudamérica, está validando la tecnología mediante telemetría en sus operaciones.



"He utilizado el producto Fuel Catalyst en mi coche y realmente noto la diferencia al conducirlo ahora, en comparación con la experiencia anterior" Anwar Hussain, Fleet Manager, URBASER Bahrain Co. WLL



Disponible desde 1 litro para particulares hasta envases de 209 litros para flotas, se añade directamente al depósito sin instalación. Un vehículo que consuma 38 l/100 km y recorra 25.000 km/año podría ahorrar entre 570 y 1.140 € anuales; una flota de diez camiones podría superar los 150.000 € de ahorro anual.



Acerca de Eco Combustion Europe

Eco Combustion Europe, empresa española de ingeniería fundada en 2006 especializada en optimización de la combustión y descarbonización del transporte y la industria. Con presencia en seis países, registro EPA-USA (nº 273720001) y validación por la Universidad Rey Juan Carlos.



Tiene su sede en Las Rozas, Madrid, dispone de cinco líneas tecnológicas orientadas a la reducción del consumo de combustible y las emisiones en el transporte y la industria.



Para las empresas interesadas, Eco Combustion Europe ofrece la realización de un test piloto monitorizado en la propia flota, sin compromiso de compra, que permite medir los resultados antes de adoptar la tecnología.





Contacto

Nombre contacto: Alex Mocho

Descripción contacto: Eco-Combustión Europa, S.L.

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