Redwood Software ahora una SAP Endorsed App disponible en SAP Store

Redwood ofrece soluciones de automatización para procesos comerciales de misión crítica, respaldadas por una asociación de más de 20 años con SAP

FRISCO, Texas, 13 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software™ anunció hoy que su solución RunMyJobs by Redwood es ahora una SAP Endorsed App, disponible para compra en línea en SAP Store. Las aplicaciones SAP Endorsed son una categoría de soluciones diferenciada dentro del ecosistema de socios de SAP. Estas aplicaciones resuelven los principales desafíos de los clientes y aportan valor añadido para ofrecer soluciones empresariales integrales y sacar lo mejor de cada negocio.

"Redwood se enorgullece de ser la única solución de automatización de cargas de trabajo que es una SAP Endorsed App, que cuenta con la certificación Premium y la máxima verificación de SAP por su excepcional valor para el cliente", afirmó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood. "Los clientes de SAP confían en las soluciones de automatización de Redwood para integrarse con las últimas tecnologías de SAP, impulsar resultados cruciales y maximizar el valor de su inversión en SAP, ahora y en el futuro".

Las aplicaciones SAP Endorsed Apps cuentan con la certificación Premium de SAP, que incluye seguridad adicional, pruebas exhaustivas y mediciones basadas en resultados de referencia. Las ventajas de usar una SAP Endorsed App incluyen:

Menos riesgo : Redwood superó las rigurosas pruebas y los estrictos protocolos de seguridad de SAP, lo que garantiza una integración adecuada con las soluciones de SAP. Esto minimiza las amenazas cibernéticas y a la privacidad de los datos, y garantiza el éxito y la adopción de los clientes, verificados por SAP.

: Redwood superó las rigurosas pruebas y los estrictos protocolos de seguridad de SAP, lo que garantiza una integración adecuada con las soluciones de SAP. Esto minimiza las amenazas cibernéticas y a la privacidad de los datos, y garantiza el éxito y la adopción de los clientes, verificados por SAP. Tiempo más rápido para obtener valor : Redwood permite una implementación acelerada y reduce la complejidad operativa. Preevaluado por SAP para cubrir las deficiencias de funcionalidad, amplía las capacidades de SAP sin necesidad de personalización, lo que acelera las estrategias de núcleo limpio y simplifica el proceso de selección y aprobación de proveedores.

: Redwood permite una implementación acelerada y reduce la complejidad operativa. Preevaluado por SAP para cubrir las deficiencias de funcionalidad, amplía las capacidades de SAP sin necesidad de personalización, lo que acelera las estrategias de núcleo limpio y simplifica el proceso de selección y aprobación de proveedores. Confiabilidad a largo plazo: La plataforma de automatización de Redwood está diseñada para evolucionar con la hoja de ruta de productos y la tecnología de SAP. La innovación conjunta continua garantiza la compatibilidad con las últimas tecnologías de SAP y ofrece capacidades de última generación para satisfacer las necesidades emergentes de los clientes mediante la inversión colaborativa.

Además de esta reciente certificación SAP Premium, RunMyJobs es la única plataforma de automatización de cargas de trabajo incluida en RISE con arquitectura de referencia de SAP a través de los servicios gestionados que ofrece SAP Enterprise Cloud Services (ECS). La plataforma está profundamente integrada con SAP y ofrece conectores listos para usar para S/4HANA, RISE, Business Technology Platform (BTP) y Business Data Cloud (BDC), incluyendo Integration Suite, Data Services, Datasphere y Analytics Cloud. Al eliminar el código personalizado y las soluciones alternativas, RunMyJobs ofrece un soporte único para estrategias de núcleo limpio, lo que ayuda a los clientes a ampliar SAP sin necesidad de añadir deuda técnica.

Las capacidades de automatización integral de RunMyJobs se extienden más allá de SAP, orquestando todos los sistemas y aplicaciones empresariales. Gartner ha reconocido a Redwood como líder en el Cuadrante Mágico para Plataformas de Orquestación y Automatización de Servicios (SOAP), con la mejor posición en Integridad de Visión. Entre las innovaciones recientes se incluyen avances en IA como Redwood Insights, una solución de observabilidad impulsada por IA integrada en RunMyJobs, la plataforma de automatización insignia de Redwood, y un asistente de documentación de IA.

"Las innovaciones en el ecosistema son esenciales para la visión de SAP y la entrega de la empresa inteligente a sus clientes", afirmó Darryl Gray, vicepresidente Global de Monetización y Éxito de Soluciones de Socios de Software de SAP. "Felicitamos a Redwood por haber logrado el estado SAP Endorsed App para RunMyJobs by Redwood. Socios como Redwood están en la posición ideal para ayudarnos a implementar una estrategia centrada en la nube con innovaciones integradas que han demostrado aportar valor a la vez que resuelven desafíos empresariales clave".

Las soluciones de Redwood están disponibles para su descubrimiento y compra digital en SAP Store, la plataforma digital para soluciones de SAP y sus socios. SAP Store ofrece a los clientes acceso en tiempo real a más de 2.000 soluciones innovadoras de SAP, así como a soluciones de socios que complementan y amplían sus aplicaciones SAP, facilitando la transformación digital de sus negocios.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es líder en soluciones integrales de automatización para procesos empresariales críticos. Con la primera plataforma de automatización componible basada en SaaS, diseñada específicamente para ERP, creemos en el poder transformador de la automatización. Nuestras soluciones inigualables le permiten orquestar, gestionar y supervisar sus flujos de trabajo en cualquier aplicación, servicio o servidor, ya sea en la nube o localmente, con confianza y control. El equipo global de expertos en automatización e ingenieros de éxito del cliente de Redwood ofrece soluciones y soporte de primer nivel diseñados para brindarle la libertad y el tiempo necesarios para imaginar y definir su futuro. Descubra el mundo con Redwood Software. Para más información, visite www.redwood.com. Siga Redwood Software en LinkedIn, @Redwood Software.

SAP y otros productos y servicios SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Para obtener más información y avisos sobre marcas comerciales, consulte https://www.sap.com/copyright. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

