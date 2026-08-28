Redwood Software coordina la empresa, desde la nube híbrida hasta la IA agentiva (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Redwood Software coordina la empresa, desde la nube híbrida hasta la IA agentiva: nombrada líder por tercer año consecutivo en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para plataformas de coordinación y automatización de servicios

Datos principales

Redwood Software ha sido nombrada Líder por tercer año consecutivo en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para plataformas de orquestación y automatización de servicios (SOAP), situándose en la posición más alta en cuanto a Integridad de la visión.

en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para plataformas de orquestación y automatización de servicios (SOAP), situándose en la posición más alta en cuanto a Integridad de la visión. Redwood ha ocupado el primer puesto en cuatro de los cinco casos de uso y ha empatado en el primer puesto en un caso de uso en el informe Capacidades críticas de Gartner para SOAP de 2026.

en un caso de uso en el informe Capacidades críticas de Gartner para SOAP de 2026. El servidor Model Context Protocol (MCP) de Redwood ya está disponible de forma generalizada y proporciona más de 50 herramientas listas para producción en nueve regiones globales de AWS.

y proporciona más de 50 herramientas listas para producción en nueve regiones globales de AWS. La nueva conectividad nativa con AWS —que integra S3, EventBridge y AWS Glue— amplía RunMyJobs a todo el entorno híbrido sin necesidad de rediseñar los sistemas existentes.

—que integra S3, EventBridge y AWS Glue— amplía RunMyJobs a todo el entorno híbrido sin necesidad de rediseñar los sistemas existentes. Tres capacidades adicionales de IA —Operations Agent, Workflow Builder y Agent Studio— amplían RunMyJobs hacia operaciones empresariales autónomas y basadas en agentes, validadas con Microsoft Copilot, Joule de SAP y Claude Code.

VIENA, Va., 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software, la plataforma líder de orquestación para la empresa autónoma, ha anunciado hoy su reconocimiento como Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2026 para plataformas de orquestación y automatización de servicios (SOAP), además de su primer puesto en cuatro de los cinco casos de uso y un empate en el primer puesto en el quinto caso de uso, según el informe denominado Capacidades críticas. Además, Redwood ha lanzado RunMyJobs 2026.3, que pone a disposición del público la conectividad nativa con AWS y su servidor Model Context Protocol (MCP), todo ello a la vez que introduce nuevas capacidades de IA para acelerar las operaciones autónomas.

Coordinar la empresa, desde la nube híbrida hasta la IA agentiva

Las empresas con objetivos en materia de IA se enfrentan al reto de tener que superar la fase experimental y pasar a la fase operativa en este ámbito. RunMyJobs 2026.3 ayuda a salvar la brecha entre el razonamiento de la IA y la acción empresarial, unificando la ejecución en sistemas híbridos y eliminando las limitaciones de infraestructura que frenan la innovación en las herramientas tradicionales de automatización de cargas de trabajo. La última versión ofrece:

Servidor MCP y conectividad nativa con AWS: el servidor MCP de Redwood, que ha sido validado con Microsoft Copilot, Joule de SAP y Claude Code, proporciona a los modelos de IA un acceso controlado a más de 50 herramientas en nueve regiones globales de AWS con total auditabilidad, lo que permite convertir al instante décadas de lógica empresarial en agentes. La integración nativa con AWS (S3, EventBridge, Glue) permite la orquestación en tiempo real en todo el entorno híbrido sin necesidad de rediseñar los sistemas.

Gobierno bidireccional de la IA agencial y Agent Studio*: la compatibilidad con los protocolos MCP y Agent2Agent (A2A) permite a los agentes de IA poder activar flujos de trabajo y a los equipos crear agentes que mejoran las orquestaciones bajo el mismo modelo de gobierno que el resto de la cadena de procesos empresariales. Agent Studio integra el razonamiento basado en modelos de lenguaje grande (LLM) como tipos de tareas nativas dentro de los flujos de trabajo existentes.

Workflow Builder y Operations Agent*: Workflow Builder genera flujos de trabajo auditables por medio de descripciones o documentación redactadas en inglés sencillo. Operations Agent detecta fallos y riesgos relacionados con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) en tiempo real, proporcionando información contextual detallada a los operadores para que puedan dar respuestas autónomas más rápidas.

"Los agentes de IA pueden analizar un problema, pero no pueden resolverlo a no ser que se encuentren conectados a los sistemas que gestionan el negocio", afirmó Charles Crouchman, director de producto de Redwood Software. "Creemos que nuestro reconocimiento como líder y la disponibilidad de nuestro servidor MCP y nuestra conectividad con AWS confirman que el mercado está evolucionando hacia una orquestación regulada y basada en agentes que lleva a cabo operaciones dentro del modelo de confianza existente de la empresa".

Reconocimiento de Gartner

El Cuadrante Mágico™ de Gartner para SOAP evalúa a los proveedores en función de su "capacidad de ejecución" y la "integridad de su visión". Redwood Software se ha situado en la posición más avanzada en cuanto a "integridad de su visión" por tercer año consecutivo. Redwood atribuye esta posición a sus ampliaciones de automatización inteligente para 2026, que incluyen la compatibilidad nativa con los protocolos MCP y A2A, la nueva gama de asistentes Redwood RangerAI y Redwood Insights Premium.

El informe "Critical Capabilities" ofrece una visión más detallada de la oferta de productos y servicios de los proveedores, ampliando el análisis del Cuadrante Mágico™.** Redwood atribuye este posicionamiento a su compromiso con el éxito de los clientes y con impulsar una transformación empresarial eficiente.

Consulta una copia gratuita del informe del Cuadrante Mágico™ si desea conocer más sobre por qué Redwood Software ha sido posicionada como líder: https://www.redwood.com/resource/gartner-soaps-mq/

Consulta una copia gratuita del informe "Critical Capabilities" para saber más sobre por qué Redwood Software ocupó el primer puesto en cuatro casos de uso de SOAP y empató en el primer puesto en un caso de uso: https://www.redwood.com/resource/gartner-critical-capabilities-soaps/

*Workflow Builder, Operations Agent y Agent Studio se encuentran actualmente en fase de vista previa técnica.

**Fuente: Gartner Critical Capabilities Research Methodology

Referencias del informe: Gartner, Inc., Cuadrante Mágico de plataformas de orquestación y automatización de servicios, Hassan Ennaciri, Daniel Betts, Chris Saunderson, 5 de agosto de 2026. Gartner, Inc., Capacidades críticas de las plataformas de orquestación y automatización de servicios. Chris Saunderson, Hassan Ennaciri, Daniel Betts, et al., 24 de agosto de 2026.

Aviso legal de Gartner: GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional. El CUADRANTE MÁGICO es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza en el presente documento con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner recogen las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, que impulsa la transformación empresarial con el menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente los procesos empresariales y de TI críticos para la misión en entornos complejos de ERP, nube híbrida, datos y sistemas emergentes de IA agentiva. A través de su estructura de automatización centrada en el modelo SaaS —con IA integrada en todo el ciclo de vida de la automatización—, Redwood acelera el camino hacia las operaciones autónomas. Con el respaldo de 30 años de experiencia y la confianza de más del 50% de las empresas de la lista Fortune 50, Redwood ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano para centrarse en la innovación, el crecimiento y el futuro.

Contacto para medios:redwood@nextpr.com

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