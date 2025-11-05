(Información remitida por la empresa firmante)

-Redwood Software presenta Redwood RangerAI, que inaugura una nueva era de operaciones autónomas para la empresa

Las nuevas capacidades de IA permiten a las empresas comprender, desarrollar y preparar sus sistemas de automatización para el futuro

FRISCO, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, empresa líder en soluciones de automatización integral para procesos de negocio y TI críticos anunció el lanzamiento de Redwood RangerAI, un conjunto completo de capacidades de IA generativa y de agentes integradas en su cartera de automatización empresarial. Redwood RangerAI está diseñado para eliminar la fricción operativa y desbloquear niveles de eficiencia y agilidad sin precedentes, haciendo que la automatización sea más inteligente, accesible y autónoma.

Cambio de rumbo en el mercado

Este lanzamiento responde a un cambio fundamental en el mercado, ya que las organizaciones están pasando de la automatización basada en reglas a la automatización orientada a resultados. Esto requiere una plataforma que no solo ejecute tareas con flujos de trabajo predefinidos, sino que también anticipe las necesidades de forma inteligente y resuelva problemas de manera proactiva sin intervención humana constante. Redwood RangerAI satisface directamente esta demanda al integrar la IA en cada etapa del ciclo de vida de la automatización del cliente: desde el aprendizaje, la asistencia técnica, la resolución de problemas y el desarrollo de flujos de trabajo, hasta operaciones a gran escala impulsadas por IA.

"El mercado de la automatización de cargas de trabajo se encuentra en un punto de inflexión estratégico. Los clientes exigen plataformas de automatización adaptativas que aprendan, decidan y actúen de forma autónoma en función de la dinámica cambiante del negocio", afirmó Kevin Greene, consejero delegado de Redwood Software. "Una vez más, lideramos el camino con Redwood RangerAI, continuando con nuestra visión de liberar el potencial humano. Hemos integrado IA práctica, segura y transparente en nuestra plataforma para ayudar a nuestros clientes a resolver sus desafíos operativos más complejos, reducir costes y acelerar la innovación. Esto no se trata de una simple fachada de IA; se trata de ofrecer un valor tangible basado en nuestros 30 años de experiencia en automatización".

Soluciones para los desafíos empresariales

Redwood RangerAI está diseñado para resolver los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas modernas, como la resolución reactiva de problemas, la abrumadora complejidad de TI y la incapacidad de escalar las operaciones de manera efectiva.

Las capacidades clave que incorpora Redwood RangerAI incluyen:

Orquestación de agente con RunMyJobs de Redwood: Vaya más allá de los flujos de trabajo predefinidos con la nueva generación de RunMyJobs. Usted define el objetivo y la IA de agentes determina la mejor ruta, transformando el análisis y la resolución de problemas laboriosos en toma de decisiones estratégicas y eliminando la fricción en las operaciones comerciales críticas para los ingresos.

Vaya más allá de los flujos de trabajo predefinidos con la nueva generación de RunMyJobs. Usted define el objetivo y la IA de agentes determina la mejor ruta, transformando el análisis y la resolución de problemas laboriosos en toma de decisiones estratégicas y eliminando la fricción en las operaciones comerciales críticas para los ingresos. Integración de RunMyJobs con SAP Joule: La integración de RunMyJobs con SAP Joule lleva el poder de RunMyJobs a su ecosistema de agentes en expansión. Permita que cualquier usuario interactúe de forma segura con las automatizaciones críticas y fomente una estrategia abierta y gobernable para la adopción de la IA.

La integración de RunMyJobs con SAP Joule lleva el poder de RunMyJobs a su ecosistema de agentes en expansión. Permita que cualquier usuario interactúe de forma segura con las automatizaciones críticas y fomente una estrategia abierta y gobernable para la adopción de la IA. Asistente de producto para RunMyJobs: Obtenga orientación contextual integrada en la aplicación para incorporar nuevos usuarios en tiempo récord y reducir significativamente el tiempo de inactividad no planificado, acelerando la adquisición de conocimientos y la resolución de problemas.

Obtenga orientación contextual integrada en la aplicación para incorporar nuevos usuarios en tiempo récord y reducir significativamente el tiempo de inactividad no planificado, acelerando la adquisición de conocimientos y la resolución de problemas. Asistente de automatización para RunMyJobs: Utilice la asistencia integrada en el producto para diseñar y documentar trabajos y flujos de trabajo, y generar scripts de automatización en segundos, lo que acelera drásticamente los ciclos de desarrollo.

Utilice la asistencia integrada en el producto para diseñar y documentar trabajos y flujos de trabajo, y generar scripts de automatización en segundos, lo que acelera drásticamente los ciclos de desarrollo. Asistente de aprendizaje: Una herramienta de IA conversacional entrenada con toda la cartera de soluciones de Redwood permite a sus equipos autogestionarse, encontrar soluciones, resolver problemas y aprender nuevas funcionalidades de la plataforma más rápidamente, para que puedan volver al trabajo sin demora.

Una herramienta de IA conversacional entrenada con toda la cartera de soluciones de Redwood permite a sus equipos autogestionarse, encontrar soluciones, resolver problemas y aprender nuevas funcionalidades de la plataforma más rápidamente, para que puedan volver al trabajo sin demora. Asistente de soporte: Obtenga respuestas inmediatas a las solicitudes de soporte en todas las soluciones de Redwood, lo que le permite ofrecer resoluciones de problemas más rápidas y reducir los costosos tiempos de inactividad y las demoras operativas.

Los Asistentes de Aprendizaje y Soporte están disponibles para todos los usuarios, mientras que el Asistente de Producto y el Copiloto de Automatización estarán disponibles para los clientes de RunMyJobs SaaS este mes. La orquestación de agentes en RunMyJobs y la integración con Joule están disponibles como versión preliminar.

La diferencia de Redwood

A diferencia de las herramientas de IA de propósito general que se integran con software existente, Redwood RangerAI está diseñado específicamente para este fin y se integra profundamente. Sus capacidades se basan en las tres décadas de experiencia de Redwood en automatización, lo que garantiza que las soluciones se fundamenten en casos de uso reales, sean seguras desde el diseño y proporcionen la transparencia y el control necesarios para las operaciones críticas.

Estas funcionalidades están diseñadas para brindar asesoramiento experto sin esfuerzo, aprovechar el poder de la IA para solucionar problemas, documentar y crear flujos de trabajo automatizados, y ofrecer a los clientes una hoja de ruta hacia operaciones autónomas en toda su empresa.

Para obtener más información sobre Redwood RangerAI y solicitar una demostración personalizada, visite www.redwood.com.

Acerca de Redwood SoftwareRedwood Software es líder en soluciones de automatización integral para procesos de negocio y TI críticos. Con la primera plataforma de automatización componible basada en SaaS, diseñada específicamente para ERP, creemos en el poder transformador de la automatización. Nuestras soluciones sin precedentes le permiten orquestar, gestionar y supervisar sus infraestructuras de automatización en cualquier aplicación, servicio o servidor —en la nube o en sus instalaciones— con total confianza y control. El equipo global de expertos en automatización e ingenieros de éxito del cliente de Redwood ofrece soluciones y soporte de primer nivel, diseñados para brindarle la libertad y el tiempo necesarios para imaginar y definir su futuro. Con Redwood Software, deje de lado los detalles y vea el panorama completo.

Contacto para medios:Liz ReillyNext PRredwood@nextpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/redwood-software-presenta-redwood-rangerai-302606219.html