REFIX es galardonada como mejor nueva bebida orgánica en Inglaterra y de mejor sabor en Dubái

La bebida isotónica hecha con agua de mar ha sido premiada en dos categorías diferentes en menos de un mes, dando así un salto importante en su posicionamiento como bebida de recuperación natural

A Coruña, 8 de mayo de 2024.- REFIX, marca de bebidas isotónicas hechas a base de agua de mar, se ha hecho con dos importantes galardones en el mercado de alimentación y bebidas en Inglaterra y en Dubái.



REFIX es una bebida de recuperación natural y ecológica, ideal para dar al organismo una dosis de hidratación natural, gracias a que está compuesta de 78 sales minerales provenientes del agua de mar alcalina de la Costa da Morte en A Coruña, la fuente del agua de mar más pura de Europa.



Este mes de abril, se ha celebrado la entrega de los premios Natural & Organic Innovation Awards & Showcase, que tienen lugar en la exposición de Londres, NOPEX (Natural & Organic Products Expo) durante el 14 y 15 de abril.



Este galardón destaca las mejores innovaciones de bebidas y alimentos orgánicos que se presentan en la exposición, con el objetivo de dar voz y reconocimiento a los productos más novedosos del mercado internacional.



REFIX ha resultado premiada como mejor bebida orgánica con el premio Best New Organic Drink Product.



Además, y en menos de un mes, la marca ha sido galardonada con el premio Gold en la categoría Tasting con su bebida sabor Coco & Piña en el DITA (Dubái International Taste Awards).



Este reconocimiento otorga a la marca un atributo más dentro de su oferta de diferenciación. El sabor Coco & Piña, parte de la oferta de nuevos sabores de la marca y con apenas unos meses en el mercado, ya ha cosechado este galardón de gran importancia en el sector de alimentos y bebidas.



Según Raúl Anta, fundador de REFIX: "Haber sido galardonados con estos premios, es muy importante para nosotros. Estos reconocimientos reconocen el esfuerzo que estamos haciendo por darnos a conocer y posicionarnos como referentes en el sector de alimentación y bebidas en todo el mundo".



REFIX es una innovadora bebida de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada. Obtenida de manera sostenible de las aguas da Costa da Morte, REFIX es rica en minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Además, REFIX no contiene azúcares añadidos ni aditivos artificiales, lo que la convierte en una elección inteligente para aquellos que buscan una hidratación natural y saludable.



