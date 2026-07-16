Reforcam publica su guía de precios para reformas de baño y cocina en Madrid para 2026

Reforma de cocina y baño realizada en vivienda - Reforcam

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio 2026.- La empresa madrileña, con más de 30 años de trayectoria y exposiciones en Chamberí y Leganés, detalla los precios orientativos de sus servicios más solicitados ante el repunte de la demanda de reformas en la Comunidad de Madrid

Reforcam, empresa de reformas integrales con sede en Madrid, ha publicado una actualización de sus precios orientativos para los servicios de reforma más demandados por los hogares de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de facilitar a los propietarios una primera referencia de coste antes de solicitar presupuesto.



La cocina y el baño son dos de las estancias que más se reforman en una vivienda. De hecho, según una estimación elaborada a partir de los datos nacionales de Andimac y del número de hogares contabilizados por el INE en la Comunidad de Madrid, cerca de 267.500 hogares madrileños han realizado alguna intervención en el baño y alrededor de 176.600 hogares han apostado por mejorar la cocina.



Con más de 30 años de experiencia en el sector de la reforma y la rehabilitación, Reforcam cuenta con dos exposiciones abiertas al público: una en la calle Bravo Murillo, 41, en el distrito de Chamberí (Madrid capital), y otra en Leganés, desde donde atiende proyectos de reforma integral, baños, cocinas, parquet y rehabilitación de edificios en toda la región.



La empresa acumula actualmente más de 250 valoraciones en Google, con una nota media de 4,6 sobre 5, y 345 reseñas en la plataforma independiente ProvenExpert, con una calificación de 4,50 sobre 5.



Precios orientativos de los servicios más solicitados

Según los datos publicados por la empresa, estos son algunos de los precios de referencia (más IVA) para los trabajos de reforma más habituales en una vivienda en Madrid:



• Cambio de bañera por plato de ducha: 1.199 €



• Acuchillado de parquet con poliuretano: desde 12 €/m



• Pulido de suelos: desde 10 €/m



• Pintura de vivienda completa: desde 350 €



• Muebles de cocina (muebles y encimera porcelánica): desde 3.070 €



• Mamparas de ducha: desde 169 €



• Muebles de baño: desde 194 €



Hay que tener en cuenta que cada reforma es un mundo. No hay dos reformas iguales y, dependiendo del tamaño de la estancia, las horas de trabajo y los materiales elegidos, el presupuesto final puede variar. Por ello, estos importes son orientativos. Reforcam facilita a sus clientes la toma de decisiones gracias a su visita gratuita y sin compromiso para cerrar un presupuesto detallado antes de iniciar cualquier obra.



"La transparencia en el precio es el primer paso de la confianza"

Los clientes que van a contratar una empresa de reformas valoran, sobre todo, la confianza y la reducción de incertidumbre. No solo comparan precios: quieren saber qué se va a hacer, cuánto va a costar y si la empresa cumplirá.



Desde Reforcam explican que la decisión de mantener actualizada y pública esta guía de precios responde a una demanda creciente de información por parte de los propietarios: "Antes de decidirse por una reforma, la mayoría de las personas quiere hacerse una idea realista de lo que va a pagar. Publicar precios de referencia no sustituye a un presupuesto cerrado, pero ayuda a que el cliente llegue a la primera visita con expectativas claras", señalan fuentes de la empresa.



Uno de los puntos fuertes de esta empresa madrileña es su propuesta comercial, que responde desde el primer contacto a estas cuatro preguntas: cuánto costará, cuánto tardará, quién se responsabiliza y qué ocurrirá si surge un problema.



Preguntas frecuentes sobre reformas en Madrid



¿Cuánto cuesta cambiar la bañera por un plato de ducha en Madrid?

El precio orientativo parte de 1.199 € + IVA, e incluye la retirada de la bañera antigua y la instalación del nuevo plato de ducha; el coste final depende de la superficie a alicatar y del tipo de mampara elegida.



¿Cuánto tarda una reforma integral de vivienda en Madrid?

El plazo depende del tamaño y del alcance de la obra; las reformas parciales (un baño o una cocina) suelen resolverse en días, mientras que una reforma integral completa requiere varias semanas de planificación y ejecución.



¿Es necesario pedir varios presupuestos antes de reformar?

Se recomienda solicitar al menos dos o tres presupuestos detallados, comparando no solo el precio final sino los materiales incluidos, los plazos de ejecución y las garantías ofrecidas por cada empresa.



Sobre Reforcam

Reforcam es una empresa de reformas y rehabilitación con sede en Madrid (calle Bravo Murillo, 41, Chamberí) y una segunda exposición en Leganés (calle Galileo, 3, Nave A-17). Con más de 30 años de experiencia, ofrece servicios de reformas integrales de viviendas, locales y oficinas, reformas de baños y cocinas, instalación y reparación de parquet, fontanería, electricidad, pintura, carpintería, climatización y rehabilitación de edificios en toda la Comunidad de Madrid. Más información en www.reforcam.com.

Emisor: Reforcam

Nombre contacto: Reforcam

Descripción contacto: Reforcam

Teléfono de contacto: 911 081 778



