Regalos de Navidad y Reyes para mujeres de más de 55; las experiencias que están sustituyendo a los objetos - Concedete Deseos

Concédete Deseos propone regalar experiencias a mujeres de más de 55 años como fórmula para reconectar con el autocuidado.

Madrid, 4 de diciembre.- A las puertas de la Navidad y los Reyes, muchas familias empiezan a preguntarse qué regalarles este año a las mujeres más importantes de su entorno. Y lo que durante décadas fue un territorio de colonias, pañuelos y objetos envueltos en papel brillante está dando un giro claro: cada vez más personas optan por regalar experiencias.

Este cambio se nota especialmente entre las mujeres de más de 55 años. A esa edad, la mayoría ya tiene lo que necesita en cuanto a objetos, pero no siempre se concede algo más valioso: tiempo de calidad para ellas mismas. Aunque muchas disponen de más libertad o incluso ya están jubiladas, es habitual que sigan priorizando poco el autocuidado. Un regalo experiencial actúa, en este sentido, como una invitación amable a reconectar consigo mismas.

Experiencias que se viven, no se guardan

Las experiencias se han situado entre los regalos más valorados para esta franja de edad. Desde un masaje o un tratamiento de bienestar hasta una escapada cultural o un viaje organizado, lo que destaca en todos los casos es la sensación de vivir algo que genera recuerdo, ilusión y emoción.

Para muchas familias, este tipo de regalos tiene además un componente práctico: varias personas pueden aportar juntas y convertir un gesto individual en un regalo significativo. Esto es especialmente habitual en mujeres que fueron madres durante los años del baby boom, cuando era relativamente común tener más de un hijo. Sin ser una regla universal, facilita que hijos e hijas, nietos y familiares puedan unirse para hacer un detalle conjunto con mayor impacto emocional.

Cheques regalo: flexibilidad y libertad para elegir

Los cheques regalo han experimentado un fuerte crecimiento durante las últimas campañas navideñas. Permiten que la persona que recibe el detalle elija cómo y cuándo quiere disfrutarlo, lo que reduce la presión de las fechas y se adapta mejor a las necesidades de cada mujer.

Cada vez más familias optan por cheques que pueden canjearse tanto por experiencias de bienestar como por escapadas cortas o incluso viajes más largos. En el caso de las mujeres de más de 55 años, destacan especialmente los viajes en grupo diseñados exclusivamente para ellas: itinerarios equilibrados, actividades culturales, comodidad, una atmósfera relajada y, sobre todo, la posibilidad de viajar acompañadas desde el primer minuto.

Viajar sola, pero acompañada: una propuesta que crece



Una de las agencias que ha impulsado este tipo de viajes es Concédete Deseos, fundada en 2018 y especializada en viajes para mujeres. En estos siete años, más de 2.500 viajeras han participado en sus grupos y la empresa acumula más de 550 reseñas positivas. La agencia cuenta con sede física abierta al público en Pineda de Mar (Barcelona), un equipo fijo de cinco profesionales y una red de coordinadoras formadas internamente.

Sus viajes se realizan siempre en grupos reducidos y con acompañamiento desde el primer minuto, un aspecto clave para muchas mujeres que desean viajar sin depender de pareja, amistades o familiares, pero tampoco quieren hacerlo completamente solas. Para las mujeres de entre 55 y 75 años, la posibilidad de viajar sola en grupo, con seguridad, estructura y una coordinadora que guía el proceso desde el inicio, se ha convertido en una alternativa en pleno auge.

Los cheques regalo que ofrece la agencia pueden canjearse por cualquier experiencia de su catálogo: desde escapadas de tres noches por Europa hasta viajes de tres semanas a destinos de larga distancia.

Regalos que crean vínculos y permanecen

Para muchas mujeres, recibir una experiencia como regalo supone algo más que una salida o un viaje. Significa recuperar espacio personal, conocer a otras mujeres en su misma etapa vital, compartir momentos, crear vínculos y volver a casa con la sensación de haber vivido algo propio.

Aunque la tendencia se intensifica en Navidad y Reyes, agencias y plataformas especializadas confirman que este tipo de regalos se mantienen durante todo el año: cumpleaños, jubilaciones, Día de la Madre o momentos en los que simplemente se desea tener un detalle significativo con una mujer importante.

En un contexto en el que las experiencias ganan terreno a los objetos, la lógica es sencilla: los objetos se guardan. Las experiencias permanecen.

