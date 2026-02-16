RegalosRey.com; Ropa y calzado laboral personalizado para empresa barato - RegalosRey

Madrid, 16 de febrero de 2026.- Durante más de dos décadas, RegalosRey.com ha sido uno de los grandes referentes del sector de los artículos promocionales y el merchandising para empresas en España. Ahora, la compañía da un paso estratégico más y anuncia el lanzamiento de su nueva sección especializada en ropa y calzado laboral personalizado, un movimiento que no ha pasado desapercibido en el sector.

De gigante del merchandising a referente en equipamiento laboral

Hablar de RegalosRey es hablar de experiencia, volumen y conocimiento del mercado empresarial. Tras años dominando el ámbito del regalo corporativo, la empresa aplica ahora todo ese know-how a un sector en plena expansión: el del vestuario profesional y el equipamiento laboral.

La nuevalínea nace con un objetivo claro: ofrecer a empresas, autónomos y organismos públicos ropa laboral de calidad, personalizada y a precios imbatibles, manteniendo el mismo estándar de servicio que ha convertido a RegalosRey en un nombre de confianza.

Ropa laboral pensada para empresas reales

La nueva sección de ropa y calzado laboral está diseñada para cubrir las necesidades de todo tipo de sectores profesionales, desde industria y construcción hasta hostelería, comercio, logística, limpieza o servicios técnicos.

Amplio catálogo y personalización profesional

La nueva sección de ropa laboral de RegalosRey se presenta como un catálogo completo, especializado y en constante evolución, diseñado para dar respuesta a las necesidades reales de empresas, autónomos y organismos públicos de cualquier sector.

El equipamiento disponible abarca desde vestuario laboral básico hasta prendas técnicas y soluciones avanzadas para entornos profesionales exigentes, combinando funcionalidad, comodidad, resistencia y una imagen corporativa cuidada.

Dentro del catálogo destacan camisetas, polos y sudaderas laborales pensadas para el uso diario; chaquetas, forros polares y prendas térmicas ideales para trabajos en exteriores o condiciones climáticas adversas; pantalones de trabajo multibolsillos y ropa reforzada para industria y construcción; ropa de alta visibilidad certificada para entornos donde la seguridad es prioritaria; y una completa gama de calzado laboral y de seguridad, adaptada a distintos niveles de protección y confort.

Todas las prendas están preparadas para la personalización profesional con logotipo o imagen corporativa, utilizando técnicas como bordado, serigrafía, transfer o impresión digital, lo que garantiza acabados duraderos y una presencia de marca sólida incluso tras un uso intensivo.

Esta combinación de variedad, especialización y personalización consolida a RegalosRey como un proveedor integral de vestuario laboral, capaz de cubrir desde pequeñas necesidades puntuales hasta grandes pedidos para empresas y administraciones públicas.

Precios ajustados gracias a una estructura consolidada

Uno de los grandes valores diferenciales de RegalosRey es su capacidad para ofrecer precios muy competitivos, fruto de una estructura sólida, relaciones directas con proveedores líderes y una experiencia logística contrastada.

Este mismo modelo se traslada ahora a la ropa laboral, permitiendo a las empresas equipar a sus equipos sin disparar costes, algo especialmente relevante en un contexto económico donde la optimización del presupuesto es clave.

Trato humano y asesoramiento personalizado

Más allá del catálogo y los precios, RegalosRey mantiene una de sus señas de identidad: el trato cercano y el asesoramiento real al cliente. Cada proyecto se analiza de forma individual, ayudando a las empresas a elegir la prenda adecuada, el marcaje más eficiente y la mejor solución según su sector y necesidades.

No se trata solo de vender ropa laboral, sino de ayudar a las empresas a vestir su marca con coherencia y profesionalidad.

Una apuesta firme por el futuro del vestuario profesional

Con este lanzamiento, RegalosRey demuestra que no se conforma con liderar un solo mercado, sino que apuesta por crecer y consolidarse como proveedor integral para empresas. La entrada en el mundo de la ropa y el calzado laboral no es una prueba piloto, sino una apuesta firme y estratégica, respaldada por más de 20 años de experiencia.

Cuando uno de los gigantes del merchandising decide entrar en el sector del equipamiento laboral, el impacto es inevitable.

