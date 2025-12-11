La Región de Murcia impulsa el talento y la industria de la moda con la MEET FASHION REGIÓN DE MURCIA - Lalumiere

Murcia, 11 de diciembre de 2025.-

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia refuerza su compromiso con la industria de la moda regional con el lanzamiento de MEET FASHION REGIÓN DE MURCIA, un nuevo concepto cultural concebido para fortalecer el sector de la moda y amplificar la proyección nacional de sus diseñadores. La presentación oficial ha tenido lugar el miércoles 10 de diciembre en el Museo del Traje de Madrid, en un acto conducido por Anne Igartiburu y acompañado de una intervención artística protagonizada por cinco referentes del diseño español: Devota & Lomba, Duyos, Oteyza, De La Cierva & Nicolás y Mariano Moreno, que en esta presentación quisieron establecer un vínculo directo entre moda, cultura e identidad territorial a través de una muestra de diseños exclusivos inspirados en diversas temáticas representativas de la Región de Murcia, como el deporte, la gastronomía, la escena artística, los festivales y el Mar Menor y el Mediterráneo, en una muestra de la filosofía que marcará el desarrollo de este ambicioso proyecto. El acto, en el que ha participado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, así como el Director de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Juan Duyos, ha dado a conocer una iniciativa diseñada para consolidar a la Región de Murcia como un referente de creatividad e innovación en el panorama nacional de la moda, posicionando a la Comunidad como un territorio comprometido con el desarrollo y la visibilidad de este sector. Esta primera edición de MEET FASHION ha contado con el apoyo y producción de Lalumiere, agencia especializada en experiencias culturales y eventos de alto impacto, reafirmando el papel del diseño como motor de transformación social y proyección institucional.

Un proyecto impulsado para fortalecer la industria de la moda

MEET FASHION REGIÓN DE MURCIA está promovido por el Gobierno regional, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), organismo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. La plataforma nace con la misión de reforzar el tejido industrial de la moda, aportar herramientas de crecimiento profesional e impulsar el talento murciano más allá de sus fronteras.

Además, MEET FASHION se integra en la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), uno de los organismos más representativos del sector en el país. Esta alianza facilitará a los diseñadores murcianos el acceso a servicios profesionales, programas formativos especializados y oportunidades de visibilidad, para reforzar el impacto desde su inicio.

El proyecto se presenta como una propuesta integradora y transversal que aglutina a diseñadores, empresas, estudiantes, escuelas de moda y profesionales del textil, el calzado, los complementos, la estética, la belleza y el diseño. Su enfoque multidisciplinar permite abordar la moda como un sector estratégico que combina creatividad, industria, identidad territorial, innovación y emprendimiento.

Una plataforma digital al servicio del sector

MEET FASHION REGIÓN DE MURCIA presenta también una web oficial que incorpora un Directorio Profesional que reúne a diseñadores, fotógrafos, videógrafos, agencias de modelos, maquilladores, peluqueros, escuelas de moda, estilistas, talleres y diversas empresas vinculadas a la industria regional, que irá ampliando su contenido progresivamente al compás del tejido profesional y empresarial de la Región. Este directorio tiene como finalidad visibilizar, conectar y fortalecer el tejido creativo de la Región de Murcia, facilitando sinergias profesionales y contribuyendo a ampliar la proyección exterior del talento murciano.

La plataforma digital se erige también como el principal punto de referencia para conocer las acciones, eventos y actividades que conforman el programa, así como para acceder a noticias y contenidos actualizados.

Un programa de actividades para dinamizar el sector de la moda en la Región

La plataforma presenta un programa de actividades que combina iniciativas formativas, experiencias de moda en vivo y acciones de alcance nacional.

Entre sus propuestas destaca la I edición del Certamen ‘Impulso al Diseño de Moda Regional’, que se lanzará a todo el territorio regional en los próximos días, y ofrece oportunidades reales de crecimiento a través de visibilidad profesional, formación especializada, acompañamiento estratégico y contacto directo con empresas y agentes del sector.

A esta iniciativa se suma MEET FASHION FOCUS, que se celebrará en el primer trimestre de 2026 y constituirá un encuentro formativo en el que profesionales de prestigio compartirán conocimientos, tendencias y experiencias con las futuras promesas del sector. La jornada promoverá el diálogo intergeneracional y la transferencia de conocimiento entre expertos consolidados y talento emergente. En el evento intervendrá la firma española de moda Oteyza, fundada por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda, que rompe los paradigmas del vestir, ofreciendo un poderoso mensaje de renovación y equilibrada progresión de la moda, uniendo la tradición de la alta artesanía a la máxima vanguardia, y a otras diciplinas como las artes escénicas.

El programa se completa con MEET FASHION TALENT, que tendrá lugar en el mes de abril de 2026 y se consolidará como la cita imprescindible para descubrir la creatividad emergente de la Región. En este evento, los diseñadores finalistas del certamen presentarán sus colecciones en un formato inmersivo que permitirá al público, a los medios y a la industria conocer de primera mano el potencial de la moda regional. La jornada culminará con la gran final y la entrega oficial de premios, subrayando la técnica, el esfuerzo y la visión artística de los creadores seleccionados.

