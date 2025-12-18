Registro laboral automatizado, Subcriptio digitaliza el control horario con eficiencia y trazabilidad - Studio128k

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

El cumplimiento de la normativa vigente en materia de control horario se ha convertido en una prioridad operativa para empresas de todos los sectores. Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, el registro laboral diario es obligatorio para todos los trabajadores, independientemente del tamaño o la actividad de la empresa. Esta exigencia legal, que busca garantizar la transparencia en la jornada laboral y evitar el fraude en horas extraordinarias, ha impulsado la adopción de herramientas digitales para gestionar el control horario de forma eficiente y trazable. En este contexto, la empresa tecnológica Studio128k ha desarrollado Subcriptio, una aplicación integral de registro y gestión horaria, diseñada para facilitar el cumplimiento legal mediante soluciones digitales adaptadas a las necesidades operativas de las organizaciones.

Gestión horaria automatizada y accesible desde cualquier dispositivo

El sistema de Subcriptio está orientado a simplificar la operativa diaria vinculada al control de presencia. Su diseño permite registrar entradas y salidas de forma sencilla, generar informes conforme a los requerimientos legales y almacenar los registros durante el periodo exigido por la normativa. Todo ello sin necesidad de instalaciones físicas, gracias a su funcionamiento en la nube y su compatibilidad con múltiples dispositivos.

Además de registrar el horario, la herramienta permite acceder a datos en tiempo real, consultar históricos, gestionar incidencias o descargar informes en caso de inspección. Estas funciones facilitan tanto el trabajo del departamento de recursos humanos como la experiencia de los propios empleados, que pueden consultar su jornada desde cualquier lugar.

Un recurso adaptado a las necesidades legales y organizativas

El uso de herramientas como Subcriptio permite a las empresas garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de tiempo de trabajo, reduciendo los riesgos derivados de errores manuales o registros incompletos. Asimismo, la digitalización del proceso aporta mayor transparencia, mejora la organización interna y facilita la trazabilidad de los datos en caso de auditoría.

En un entorno regulado y cada vez más digitalizado, disponer de una solución concreta y fiable para el registro laboral contribuye a reforzar la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión del capital humano.

