La regularización y la vuelta a la rutina impulsan la contratación de empleadas de hogar este otoño - Gestoría en Casa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre

Gestoría en Casa lanza una calculadora gratuita para ayudar a las familias a conocer el coste de contratación, en un año en el que las solicitudes de regularización laboral han aumentado un 52%.

La vuelta al cole, la reincorporación al trabajo y el cuidado de mayores en casa hacen del otoño una época clave para las familias que necesitan apoyo doméstico. Entre septiembre y noviembre de 2025, Gestoría en Casa concentró más del 45% de las solicitudes anuales, y solo en septiembre, la demanda se triplicó respecto a agosto.

La demanda sigue creciendo: entre enero y septiembre de este año, la gestoría recibió un 52% más de solicitudes de regularización laboral que en el mismo periodo de 2025.

La regularización impulsa las altas en el empleo de hogar

A mediados de septiembre, 29.359 personas acogidas a la regularización extraordinaria estaban ya dadas de alta en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar, según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Parte de las solicitudes están pendientes de resolver, por lo que en los próximos meses muchas familias tendrán que formalizar la situación de quien ya trabaja en su casa.

No dar de alta a una empleada de hogar es una infracción grave, con multas de entre 3.750 hasta 12.000 euros por cada trabajadora.

Una calculadora para conocer el coste real

Para resolver una de las dudas que más reciben a diario, Gestoría en Casa ha lanzado una calculadora para conocer el coste de contratar una empleada de hogar que, con cinco preguntas sobre las necesidades familiares, estima su salario, la cotización a la Seguridad Social y la gestión laboral.

Cuatro obligaciones que toda familia empleadora debe conocer

La familia que contrata debe dar de alta a la trabajadora en la Seguridad Social desde el primer día, sea cual sea su jornada, y realizar la evaluación de riesgos laborales en el domicilio, ya que su incumplimiento puede derivar en sanciones desde 2.451 euros.

Entre los cambios que están pendientes se encuentran el registro de jornada y, como es usual al inicio de año, el nuevo salario mínimo para 2027, cuya actualización será obligatoria con carácter retroactivo.

Sobre Gestoría en Casa

Gestoría en Casa es una gestoría laboral online especializada en el empleo de hogar. Gestiona la contratación, el alta, las nóminas y cualquier trámite laboral de familias de toda España, con gestores laborales y profesionales colegiados que garantizan la tranquilidad y el cumplimiento normativo de sus clientes.

Contacto

Emisor: Gestoría en Casa

Contacto: Gestoría en Casa

Email de contacto: comunicacion@gestoriaencasa.es