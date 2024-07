La rehabilitación de tuberías sin obra, una solución real y eficaz de Desatascos Henares

(Información remitida por la empresa firmante)

La utilización de mangas de resina permite reparar saneamientos sin romper superficies

Madrid, 22 de julio de 2024.- Las averías en el saneamiento o suministro de agua son muy habituales. Su solución implica normalmente picar la superficie para acceder a la tubería y poder arreglar el problema. Sin embargo, no siempre es posible romper para reparar el desperfecto, como ocurre, por ejemplo, con mármoles o maderas de época. ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? Afortunadamente, existe una alternativa, un sistema que ha supuesto un antes y un después en este sector.



Como explica Víctor López, responsable de desarrollo de negocio de Desatascos Henares, "la manera de rehabilitar tuberías rotas sin obra consiste en impregnar una manga en resina, utilizando de molde un antiguo tubo de la edificación. De este modo, dejamos el cuerpo nuevo por dentro".



La principal ventaja de este servicio, según López, es la rapidez: "en una mañana es posible rehabilitar bastantes metros de tubería, y todo en subterráneo". La eficacia de la reparación de saneamientos sin obra ha promovido una alta demanda de estos trabajos, con un elevado nivel de satisfacción de los clientes.



Fugas en piscinas y desatascos

Sin embargo, hay otra serie de averías que requieren de procesos más complejos para su subsanación. En esta época del año destaca la detección de fugas en piscinas. En la puesta a punto para la temporada estival, es cuando los propietarios aprecian, como pone de relieve Víctor López, "que el nivel de agua ha bajado y claramente hay una fuga. En estos casos se necesita un equipo de profesionales que sea capaz de localizar la filtración y repararla".



También son muy comunes los desatascos. Aquí la voz de alarma se da cuando ya el asunto es urgente y el agua rebosa fuera de las arquetas. En Desatascos Henares, destaca su responsable de desarrollo de negocio, "para evitar llegar a este punto, recomendamos estar atentos a la principal señal de alerta: el olor. Cuando huele mal es que hay un problema, el agua no fluye bien, y el siguiente paso es el atasco de la tubería y la salida del agua por la zona más baja del edificio".



No tirar toallitas al retrete o evitar determinados detergentes son algunas medidas que esta empresa de desatascos del área de Madrid y Guadalajara recomienda para mantener los saneamientos en condiciones óptimas. "Gracias a un equipo de 80 profesionales, ofrecemos a los clientes rapidez, calidad y un precio muy económico, pero también un servicio de asesoramiento y postventa en el que les aconsejamos cómo prevenir problemas y ahorrar en reparaciones", destaca López.



Retirada de amianto

Finalmente, el responsable de desarrollo de negocio de Desatascos Henares comenta que otro de los problemas, y bastante común, que se encuentran cuando acuden a arreglar una tubería es el amianto. Este material, perjudicial para la salud, requiere un protocolo especial para su retirada.



"Somos de las pocas empresas en la Comunidad de Madrid que cuenta con un plan de trabajo genérico para sustituir bajantes de amianto conforme a la legalidad. Seguimos todos los protocolos, desde los equipos de protección a las cabinas de descontaminación, y realizamos una medición ambiental una vez terminado el trabajo", concluye López.







Contacto

Nombre contacto: Víctor López

Descripción contacto: Desatascos Henares

Teléfono de contacto: 673958513