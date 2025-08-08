(Información remitida por la empresa firmante)
Grupo Capital, bajo el liderazgo de Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino, lanza un plan estratégico diseñado para impulsar la competitividad y la expansión internacional de pequeñas y medianas empresas en entornos de alto potencial
Bogotá 8 de agosto de 2025.- Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son motores esenciales de la economía global, pero a menudo se enfrentan a barreras estructurales que limitan su crecimiento. Para abordar este reto, Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino y su equipo en Grupo Capital han desarrollado un plan integral que combina financiación estratégica, formación ejecutiva y acceso a mercados internacionales.
"Las PYMES tienen talento, innovación y resiliencia. Nuestro objetivo es darles las herramientas para que su potencial se traduzca en crecimiento sostenible", explica Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino.
Un modelo de crecimiento adaptado a mercados emergentes
El plan de Grupo Capital se apoya en tres pilares clave para fortalecer a las PYMES y facilitar su desarrollo en entornos competitivos:
• Financiación inteligente: acceso a líneas de crédito especializadas y capital privado, adaptado al ciclo de cada empresa.
• Expansión internacional: identificación de socios estratégicos y oportunidades comerciales en mercados emergentes con alta demanda de innovación.
• Formación ejecutiva: programas de capacitación para directivos en áreas críticas como gestión financiera, digitalización y liderazgo corporativo.
Este enfoque integral permite a las PYMES no solo escalar su actividad, sino también adaptarse con agilidad a las particularidades de cada mercado.
Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino y la visión estratégica para PYMES
La propuesta de Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino parte de un análisis profundo de las barreras más comunes que enfrentan las empresas en expansión: falta de liquidez, desconocimiento de mercados internacionales y ausencia de estructuras de gestión modernas.
"El crecimiento no se improvisa. Requiere estrategia, planificación y una red de apoyo sólida para evitar errores costosos", subraya Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino.
Grupo Capital: socio estratégico para la transformación empresarial
Con presencia en mercados clave de América Latina, Europa y Asia, Grupo Capital ofrece a las PYMES un acompañamiento constante en cada etapa de su expansión. Desde la elaboración del plan de negocio hasta la ejecución de operaciones internacionales, la firma se posiciona como un aliado comprometido con resultados tangibles.
Este plan integral ya está siendo aplicado en diversos sectores, incluyendo tecnología, manufactura, agroindustria y servicios profesionales, con resultados iniciales que demuestran incrementos significativos en productividad y acceso a nuevos clientes.
"Cuando una PYME crece, se multiplica el impacto en empleo, innovación y desarrollo local. Esa es la esencia de este proyecto", concluye Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino.
Contacto
Nombre contacto: Reinaldo Eduardo Franco Ramos D’Agostino
Descripción contacto: Grupo Capital
Teléfono de contacto: 644203674