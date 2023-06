Reino Unido sufrirá un éxodo neto de millonarios mayor que Rusia en 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Según el informe Henley Private Wealth Migration Report 2023, se espera que el Reino Unido registre una fuga neta de 3.200 personas con un elevado patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) en 2023, una cifra superior a la pérdida neta de 3.000 personas prevista para Rusia, lo que convertirá al Reino Unido en el tercer país del mundo con mayor pérdida de millonarios, por detrás de China (pérdida neta de 13.500) y la India (pérdida neta de 6.500). Quizá lo más notable sea que la fuga prevista de HNWI del Reino Unido duplica la del año pasado, cuando se produjo un éxodo neto de 1.600 millonarios.

El informe de la empresa de asesoramiento sobre migración de inversiones Henley & Partners presenta las últimas entradas y salidas netas de millonarios en dólares (es decir, la diferencia entre el número de HNWI con un patrimonio invertible de 1 millón de dólares o más que se trasladan a un país y emigran de él) según las previsiones de la empresa de inteligencia patrimonial mundial New World Wealth. Las cifras se centran únicamente en los HNWI que se han trasladado, es decir, que permanecen en su nuevo país más de seis meses al año. Nota: Todas las cifras se han redondeado a la centena más próxima.

"Down Under" de nuevo en cabeza

Se espera que Australia atraiga la mayor afluencia neta de HNWI en 2023, con 5.200, y aunque los EAU caen al segundo puesto tras su récord de afluencia en 2022, todavía se espera que disfruten de una impresionante llegada neta de 4.500 nuevos millonarios este año. Singapur ocupa el tercer puesto, con una afluencia neta de 3.200 HNWI, la más alta jamás registrada, seguido de EE.UU., con una afluencia neta prevista de 2.100 millonarios.

Suiza (afluencia neta de 1.800) y Canadá (1.600) ocupan los puestos 5º y 6º, respectivamente, mientras que Grecia (1.200), Francia (1.000 - el doble de la entrada neta de 500 millonarios del año pasado), Portugal (800) y Nueva Zelanda (700) se cuelan en la lista de los 10 países con mayor afluencia neta de HNWI de este año. Se prevé que Israel salga del Top 10, con una entrada neta de millonarios que se reducirá casi a la mitad, a sólo 600, frente a los 1.100 de 2022.

El Dr. Juerg Steffen, consejero delegado de Henley & Partners, dijo que ha habido un crecimiento constante en la migración millonaria durante la última década, con cifras globales para 2023 y 2024 que se espera que sean 122.000 y 128.000, respectivamente. "En general, las tendencias de migración de riqueza parecen volver a los patrones prepandémicos este año, con las notables excepciones de los antiguos imanes de riqueza más importantes, Reino Unido y Estados Unidos."

El Brexit, una mala apuesta para Reino Unido

El año de mayor salida neta del Reino Unido fue 2017, tras el referéndum del Brexit en 2016. Antes de esto, el país disfrutó de entradas netas positivas de HNWIs. Aunque las pérdidas netas se redujeron ligeramente entre 2017 y 2019, la previsión para 2023 indica que actualmente se está produciendo una salida de millonarios mucho más significativa.

El Prof. Trevor Williams, ex economista jefe de Lloyds Bank Commercial, afirma que "independientemente de lo que se pueda pensar sobre los méritos del Brexit, esta cohorte está votando con los pies. Junto con el cambio de política para eliminar el estatus de contribuyente permanente no domiciliado, el Brexit ha hecho que el Reino Unido sea menos hospitalario y acogedor para los HNWI." Sunita Singh-Dalal, de Hourani & Partners, coincide en que "el reciente e inquietante "debate sobre la no residencia" británico, desencadenado por una volatilidad política sin precedentes, unido al aumento de la deuda, un sistema sanitario disfuncional, elevadas tasas de delincuencia y una sensación general de malestar persistente, ha empañado claramente el lustre de Londres."

El atractivo de otro gigante financiero, Estados Unidos, también está disminuyendo rápidamente. Estados Unidos es notablemente menos popular entre los millonarios que emigran que antes de la COVID, debido en parte a la amenaza de unos impuestos más altos. El país sigue atrayendo a más HNWI de los que pierde a causa de la emigración, con una entrada neta de 2.100 prevista para 2023, aunque se trata de una caída asombrosa con respecto a los niveles de 2019, que registraron una entrada neta de 10.800 millonarios.

Los otros grandes perdedores en 2023

Como desde hace una década, China sigue perdiendo cada año el mayor número de millonarios en dólares debido a la emigración. Andrew Amoils, jefe de Investigación de New World Wealth, explica que "el crecimiento general de la riqueza en China se ha ralentizado en los últimos años, lo que significa que las recientes salidas podrían ser más perjudiciales de lo habitual". Aunque es el segundo mayor perdedor a nivel mundial, se prevé que las cifras de salidas netas de la India desciendan a 6.500 en 2023, en comparación con el año pasado (7.500) y, como señala Amoils, "estas salidas no son especialmente preocupantes, ya que la India produce muchos más nuevos millonarios de los que pierde por la emigración."

Reino Unido (3.200) y Rusia (3.000 frente a 8.500 en 2022 tras su invasión de Ucrania) ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente, mientras que Brasil (1.200), Hong Kong (RAE de China) (1.000, menos de la mitad de la salida neta real en 2022), Corea del Sur (800, el doble de la salida neta en 2022), México (700), Sudáfrica (500) y Japón (300 frente a la pérdida neta de 100 del año pasado) conforman el resto de los 10 mayores perdedores de millonarios previstos para 2023.

El galardonado periodista Misha Glenny afirmó que las lecciones para quienes esperan atraer a los HNWI son claras. "La estabilidad política es el parámetro clave, junto con los regímenes fiscales bajos y la libertad personal. Hasta que termine la guerra ruso-ucraniana, ambos países seguirán exportando HNWI, y éste seguirá siendo el principal factor de deslocalización. Pero con las elecciones previstas en muchos países occidentales clave en los próximos 18 meses, otros HNWIs pueden esperar hasta su resultado, sobre todo en EE.UU. y Reino Unido, antes de hacer su elección."

