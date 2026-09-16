REJO estrena la tecnología puff-twice en su expansión a Europa

Expansión continua por Europa con una cartera de productos diversa: anuncio de la marca en InterTabac 2026.

La tecnología puff-twice prolonga el ciclo de vida de las barritas de calentamiento para permitir su reutilización.

La marca impulsa su tecnología para fomentar innovaciones de nueva generación.

(Información remitida por la empresa firmante)

DORTMUND, Alemania, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- REJO, una marca pionera en el sector de productos de tabaco calentado (HNB), destaca su expansión por Europa con su llegada a Italia, Alemania, España y Austria.

Este anuncio, que coincide con la presentación de los últimos productos y tecnologías de la marca, se realiza en el marco de la feria InterTabac 2026.

Expansión a cuatro mercados europeos

La presencia de la marca en la región se ve impulsada por el lanzamiento de TOZE, la línea de sticks de hierbas independientes de REJO, gracias a sólidas colaboraciones y a los diversos canales que la marca ha desarrollado junto a socios comerciales locales.

Para REJO, Europa no solo ha sido un mercado prioritario, sino también un banco de pruebas para la convergencia entre tecnología, experiencia de usuario y cumplimiento normativo.

REJO CUBE: impulsado por una tecnología de calentamiento de auténtica nueva generación

El protagonista del debut de la marca en InterTabac es REJO CUBE, un dispositivo modular que combina tecnología de calentamiento, un diseño flexible y funciones interactivas.

Desarrollado bajo el enfoque de I+D de REJO basado en plataformas, CUBE incorpora OmniHeat™ 360°, un sistema de calentamiento omnidireccional diseñado para proporcionar un calor estable y uniforme desde el exterior de la unidad.

Su estructura modular FlexiCUBE™ conecta el módulo de calentamiento y la batería extraíble mediante una conexión magnética, mientras que una pantalla LCD interactiva ofrece información en tiempo real, incluyendo el progreso del calentamiento, el modo de funcionamiento y el estado de carga.

REJO CUBE también ha sido diseñado y desarrollado para ofrecer una experiencia libre de residuos, reduciendo las necesidades de mantenimiento y haciendo que su uso diario sea sencillo y sin preocupaciones.

La función puff-twice redefine el ciclo de calentamiento

CUBE incorpora puff-twice, una tecnología clave que amplía la experiencia HNB más allá de un único ciclo de calentamiento.

En el modo estándar, CUBE ofrece hasta 16 inhalaciones por unidad; por otro lado, con el modo PlusEnjoy™ Eco, las unidades compatibles con calentamiento automático permiten un segundo ciclo que aporta hasta 12 inhalaciones adicionales, lo que supone un aumento de hasta el 75 % en el número de inhalaciones respecto a la generación anterior de soluciones de calentamiento.

Para REJO, puff-twice representa una exploración más profunda del potencial de uso de la unidad mediante un control preciso del calentamiento, la arquitectura del dispositivo y la gestión térmica.

Capacidad de I+D potenciada gracias a una plataforma tecnológica modular

Las nuevas tecnologías dan fe del enfoque de I+D de REJO, basado en plataformas.

En lugar de desarrollar cada dispositivo desde cero, la marca crea motores de calentamiento y sistemas de control de temperatura modulares adaptables a diversas líneas de productos; esta estrategia busca acelerar el desarrollo y ampliar la aplicación de tecnologías sin comprometer la consistencia ni la fiabilidad.

REJO centra sus esfuerzos en la eficiencia térmica, el control de temperatura y el diseño modular como pilares fundamentales de su hoja de ruta tecnológica.

Acerca de REJO

REJO es un proveedor global de soluciones de tecnología de calentamiento de tabaco sin combustión (HNB), centrado en ofrecer opciones de productos innovadoras, fiables y abiertas. Mediante la colaboración con socios y su comunidad global, REJO permite a los usuarios liberarse de las restricciones impuestas por marcas o sabores limitados y explorar una gama más amplia de experiencias.

Para obtener más información sobre los productos, visite www.rejonow.com.

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