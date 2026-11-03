Reju amplía su red industrial a través de su colaboración con seis fábricas textiles (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Reju colabora con A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics y Utenos para fortalecer su estrategia de regeneración textil posconsumo a escala industrial

PARÍS, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Reju, la empresa de regeneración textil, ha dado a conocer hoy su colaboración con seis fábricas con el objetivo de desarrollar tejidos que aceleren la integración del poliéster regenerado en la cadena de suministro textil global. El trabajo se lleva a cabo con A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics y Utenos en Europa, y Swisstex Direct en Estados Unidos, ampliando así una red para el tejido de punto de alta calidad, la confección sin costuras, los tejidos técnicos y los procesos avanzados de teñido y acabado. La finalidad de este trabajo es llevar el poliéster regenerado de Reju a una etapa posterior de la cadena de suministro, desde la materia prima producida en sus futuros centros de regeneración hasta el tejido acabado.

En conjunto, estas seis fábricas aportan especializaciones complementarias a lo largo de la cadena de valor textil:

A. Sampaio , empresa portuguesa líder en tejidos de punto circular que cuenta con más de 79 años de experiencia.

RDD Textiles , productor portugués de tejidos de punto circulares y sin costuras con certificaciones de trazabilidad de contenido reciclado.

Swisstex Direct , proveedor de servicios sostenibles de tejido, teñido y acabado, con sede en Los Ángeles, California y El Salvador.

Tintex Textiles , empresa con certificación B Corp que está especializada en tejidos de punto inteligentes con tecnologías avanzadas de teñido y acabado de bajo impacto.

FOV Fabrics , fabricante sueco de tejidos de alta tecnología destinados a su uso en aplicaciones técnicas y funcionales exigentes.

Utenos Trikotazas , fabricante de tejidos de punto circulares y prendas de vestir con integración vertical en los países bálticos, que combina más de 50 años de experiencia textil con la excelencia de la fabricación europea.

Esto le proporciona a Reju disponer de un acceso a fábricas que abarcan el diseño de tejido circular, el reciclaje con cadena de custodia verificada, la producción de jersey de alto volumen y el teñido y acabado con certificación de sostenibilidad, las capacidades de fabricación necesarias para transformar el poliéster regenerado de materia prima a tejido terminado y listo para el mercado a gran escala.

"Cada fábrica seleccionada con la que trabajamos se suma a nuestro sistema textil circular", explicó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "A medida que crecen los planes para la futura red de Regeneration Hub de Reju, también va a crecer nuestra capacidad de cara a ofrecer un poliéster regenerado consistente y de alta calidad sobre el que los fabricantes y las marcas puedan construir".

Cada línea de trabajo en curso está vinculada a proyectos de desarrollo específicos en marcha dentro de toda la red de fabricación de Reju, un trabajo que refleja la demanda real del mercado que la empresa está monitoreando con su creciente lista de marcas con las que ha firmado acuerdos de desarrollo.

Los anuncios de las fábricas se suman a un año de fuerte crecimiento para Reju, que incluye: los 135 millones de euros de NIKI, la financiación del gobierno holandés para apoyar la planta; la selección de Rochester, Nueva York, como su primer centro de regeneración en Norteamérica y la selección de un sitio adicional para un futuro centro de regeneración en Lacq, Francia.

Al incorporar fábricas como estas a nuestro ecosistema, vamos a poder transformar el material regenerado en un producto real, añadió Frisk. Así cerramos el ciclo, no solo en teoría, sino desde los residuos textiles hasta el tejido terminado.

Contando con acceso a una red de fabricación ampliada, Reju se está posicionando de cara a poder ofrecer poliéster regenerado con la calidad y la escala necesarias para su adopción generalizada, acercando así a la industria a un verdadero sistema circular textil.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster a partir de residuos de PET posconsumo. Siendo propiedad de Technip Energies y con tecnología desarrollada por IBM Research, Reju se guía por su propósito de desbloquear un sinfín de posibilidades con recursos limitados. La empresa aspira a establecer un sistema circular global de reciclaje textil para regenerar y recircular textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/.

Acerca de A. Sampaio

Gracias a sus más de 75 años de experiencia, somos líderes del mercado en el desarrollo y fabricación de tejidos de punto circulares.

Siempre hemos basado nuestras decisiones en los valores que más valoramos. Dedicación al Trabajo, Confianza, Transparencia y Responsabilidad Social combinados con nuestro enfoque en Tecnología, Innovación, Conocimiento, Flexibilidad y Sostenibilidad. La combinación de todos estos factores marca de manera distintiva la esencia de nuestro modelo de negocio y la trayectoria de A. Sampaio en la industria textil nacional e internacional.

Sabemos anticiparnos a las necesidades del cliente y ofrecer la solución adecuada, que abarcan desde tejidos esenciales hasta desarrollos con estructuras y materias primas cada vez más innovadoras y complejas, traspasando todas las fronteras creativas.

En A. Sampaio estamos orgullosos por poder construir relaciones basadas en la confianza y la transparencia. Estas relaciones sustentan el éxito de nuestra empresa y de todos nuestros socios en una economía que cada vez quiere ser más circular. Creamos valor respetando el ecosistema y el futuro de todos.

Acerca de FOV

FOV Fabrics, líder en la industria textil, fusiona la funcionalidad avanzada junto a la sostenibilidad circular. Gracias a un proceso totalmente vertical, que incluye diseño creativo, I+D de vanguardia y las últimas tecnologías de producción, creemos que todo es posible.

Swisstex Direct

Swisstex Direct es un proveedor de tejidos de punto circulares que cuenta con sedes en Los Ángeles y El Salvador, que ofrece servicios de tejido, teñido, acabado y desarrollo de productos en colaboración con marcas de moda. Contando con más de 20 años de experiencia, la empresa proporciona una amplia gama de tejidos de punto, fibras naturales y sintéticas, materiales reciclados y acabados de alto rendimiento. Como socio del sistema Bluesign, Swisstex Direct combina la innovación técnica con un compromiso con la producción textil responsable, la calidad y un servicio al cliente eficiente. Para más información, visite swisstexdirect.com.

Acerca de Tintex Textiles

TINTEX es una empresa especializada en el sector de la confección de tejidos de punto circular y en el desarrollo de estrategias sostenibles a lo largo de toda la cadena de suministro.

Con sede en Vila Nova de Cerveira, Portugal, la empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector textil para crear tejidos innovadores, ecológicos y atemporales, tanto contemporáneos como respetuosos con el medio ambiente, para los segmentos de moda, ropa deportiva, ropa de estar por casa y ropa interior.

Acerca de Utenos

Utenos Trikotazas, fabricante de prendas de punto circulares e integrados verticalmente en los países bálticos, combina más de 50 años de experiencia textil junto a la excelencia de la fabricación europea y certificaciones como OEKO-TEX STANDARD 100, GOTS, RWS, GRS, WOOLMARK, SMETA, ISO 9001 e ISO 14001.

Acerca de RDD Textiles

RDD es una empresa textil portuguesa que se dedica al desarrollo de productos textiles innovadores, abarcando desde fibras hasta tejidos acabados. A través de tecnologías emergentes y materias primas novedosas, RDD crea tejidos sostenibles a través de un proceso de producción más respetuoso con el medio ambiente. Su enfoque está basado en materiales de origen biológico, regenerativos y reciclados, junto con tecnologías de teñido pioneras que reducen el impacto ambiental, promoviendo una producción y un consumo más responsables. Al combinar ciencia, diseño y tecnología, RDD replantea la forma en que se conciben, fabrican y valoran los materiales.

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