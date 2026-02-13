(Información remitida por la empresa firmante)

- Reju anuncia la selección del sitio para el centro de regeneración francés en Lacq, impulsando la infraestructura textil circular de Europa

La instalación transformará textiles posconsumo en poliéster reciclado de alta calidad

PARÍS, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Reju, empresa francesa de regeneración textil a textil, anuncia la selección del emplazamiento para un Centro de Regeneración de tamaño industrial en Lacq, Pirineos Atlánticos, en la plataforma Induslacq. Reju, empresa propiedad de Technip Energies, consolida su presencia en Francia mediante el desarrollo de este nuevo Centro de Regeneración.

Cada año se desechan 121 millones de toneladas de textiles, pero solo el 1% se recicla para fabricar nuevas prendas. La gran mayoría termina en vertederos o se incinera, lo que representa un grave problema ambiental para el mundo. Reju aborda este problema global desarrollando soluciones para regenerar los residuos textiles y convertirlos en nuevos materiales.

Este Centro de Regeneración fortalecerá el liderazgo de Francia en innovación industrial circular y baja en carbono. Con el respaldo de la experiencia global en ingeniería de Technip Energies, Reju aportará tecnología de vanguardia en regeneración textil a la industria francesa. La planta utilizará la tecnología de despolimerización patentada de Reju para aprovechar textiles posconsumo de los flujos de residuos nacionales como materia prima y transformarlos en rBHET, una materia prima regenerada para la fabricación de nuevo poliéster a partir de residuos textiles, que posteriormente se repolimerizará en PET de Reju.

El proyecto está sujeto a la decisión final de inversión por parte del directorio de Technip Energies, la empresa matriz de Reju.

Este proyecto confirma la posición de Francia como pionera en este sector estratégico y contribuirá a la estructuración de una nueva industria local, contribuyendo así a la descarbonización. Generaría 80 empleos directos y más de 300 indirectos.

"Este Centro de Regeneración Francés refuerza nuestra estrategia de industrializar un modelo circular de textil a textil posconsumo", declaró Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "Al aprovechar la ambiciosa agenda francesa de economía circular y llevar nuestra tecnología a nuevos mercados, reforzamos nuestra misión de transformar los residuos textiles en valiosos recursos circulares".

A través de su Hub en Francia, Reju busca construir una infraestructura circular escalable en Francia y Europa, facilitando la trazabilidad textil y cerrando el ciclo del uso de la fibra. El proyecto se alinea con las operaciones ya establecidas de Reju, incluyendo el Hub de Regeneración Cero en Fráncfort, la selección anunciada de su ubicación en Chemelot, Sittard-Geleen, Países Bajos, y el recientemente anunciado Hub en Estados Unidos, que se ubicará en Eastman Business Park, en Rochester, Nueva York.

El Hub de Regeneración estará ubicado en la plataforma Induslacq, propiedad de TotalEnergies.

"Chemparc, agencia de desarrollo con el apoyo del Estado, las autoridades locales (Región Nueva Aquitania, Comunidad Lacq-Orthez) y la industria, se complace en anunciar la selección de Lacq como sede del primer Centro de Regeneración de Reju en Francia. Esta decisión subraya el atractivo de nuestra cuenca industrial y demuestra el papel de nuestro Grupo de Interés Público como catalizador de dicho atractivo. En consonancia con nuestra estrategia industrial, esta decisión marca un nuevo paso en el desarrollo de una economía circular baja en carbono. CHEMPARC se compromete a seguir apoyando con diligencia y energía el éxito de este proyecto industrial en la cuenca de Lacq", afirmó Audrey Le-Bars, consejera delegada de Chemparc.

Propiedad de Technip Energies, Reju utiliza tecnología propia, desarrollada en colaboración con IBM Research, para recuperar, regenerar y recircular residuos textiles, empezando por el poliéster. Reju participa activamente en la labor de diversas entidades y organizaciones como ReHubs, Petcore y Evolen. Esto creará un ecosistema circular, desarrollando un sector textil en Francia, conforme a los requisitos europeos y basado en la trazabilidad.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y con tecnología de IBM Research, Reju se rige por su propósito de liberar posibilidades infinitas con recursos finitos. La empresa busca establecer un sistema textil circular global para regenerar y recircular textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/

Acerca de Technip Energies

Technip Energies es una potencia global en tecnología e ingeniería. Con posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno, etileno, química sostenible y gestión del CO2, contribuimos al desarrollo de mercados cruciales como la energía, los derivados energéticos, la descarbonización y la circularidad. Nuestros segmentos de negocio complementarios, Tecnología, Productos y Servicios (TPS) y Ejecución de Proyectos, convierten la innovación en una realidad escalable e industrial. Mediante la colaboración y la excelencia en la ejecución, nuestros más de 18.000 empleados en 35 países están plenamente comprometidos con la integración de la prosperidad y la sostenibilidad para un mundo diseñado para perdurar. Technip Energies generó unos ingresos de 6.900 millones de euros en 2024 y cotiza en Euronext París. La compañía también opera con certificados de depósito estadounidenses (ADR) extrabursátiles (OTC).

Para más información: www.ten.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901649/Reju_France_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reju-anuncia-la-seleccion-del-sitio-para-el-centro-de-regeneracion-frances-en-lacq-302687570.html