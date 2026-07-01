Reju inaugura su primer centro de investigación y desarrollo en Estados Unidos, en Conshohocken, Pensilvania

(Información remitida por la empresa firmante)

El laboratorio refuerza las capacidades científicas de Reju, conectando la innovación con soluciones a escala comercial.

PARIS y CONSHOHOCKEN, Pa., 1 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Reju, la empresa dedicada a la regeneración de materiales textiles, anunció hoy la apertura de un Centro de Investigación y Desarrollo en Conshohocken, Pensilvania, lo que supone el primer centro de investigación propio de la compañía en Norteamérica. Ubicado dentro del centro de investigación de Materiales Avanzados y Catalizadores de Technip Energy, el laboratorio ayudará a Reju a acelerar la implementación de sus tecnologías de reciclaje y a desarrollar las soluciones circulares de próxima generación de la compañía.

El Centro de I+D marca el traslado del equipo principal de investigación de Reju desde el Centro de Investigación Almaden de IBM en San José, California, donde se desarrolló por primera vez la tecnología de despolimerización Volcat de Reju, un método de reciclaje químico catalítico que descompone el poliéster en materias primas reutilizables.

"Me entusiasma unirme a una empresa tan innovadora y formar parte del equipo que impulsa la industrialización de la tecnología y apoya la infraestructura para un verdadero reciclaje textil posconsumo a gran escala", declaró Gregory Breyta, Director de Investigación y Desarrollo de Reju.

Las instalaciones se centrarán en todo el proceso de desarrollo, desde la viabilidad inicial hasta la producción a escala de kilos. Abarcarán el reciclaje de poliéster, soluciones con tejidos mixtos y nuevas vías de química circular, lo que permitirá una rápida iteración y acelerará la transición de Reju del concepto a la realidad industrial. El nuevo centro de I+D apoyará el desarrollo y la validación de tecnologías destinadas a su implementación en los futuros Centros de Regeneración de Reju.

Al ubicar las instalaciones dentro de la infraestructura de investigación existente de Technip Energies, Reju se beneficiará del acceso directo a décadas de experiencia de Technip Energies en catálisis, desarrollo de procesos, integración tecnológica y escalado industrial.

La creación del Centro de I+D forma parte de la estrategia más amplia de Reju para construir un ecosistema de reciclaje de circuito cerrado que convierta los tejidos y textiles desechados en productos de calidad. El centro se suma a la creciente infraestructura global de Reju, que incluye su primera planta de reciclaje textil, Regeneration Hub Zero, en Frankfurt (Alemania), y los futuros Regeneration Hubs anunciados en Sittard (Países Bajos), Lacq (Francia) y Rochester, Nueva York (EE.UU.).

"En conjunto, estas instalaciones conforman una infraestructura circular global replicable, diseñada para transformar los residuos textiles de hoy en las materias primas del mañana", afirmó Breyta.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y utilizando tecnología originaria de IBM Research, Reju se guía por su propósito de desbloquear infinitas posibilidades dentro de recursos finitos. La empresa aspira a establecer un sistema circular global de reciclaje textil para regenerar y recircular textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/.

Acerca de Technip Energies

Technip Energies es una potencia mundial en tecnología e ingeniería. Con posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno, etileno, química sostenible y gestión de CO2, contribuimos al desarrollo de mercados clave como la energía, los derivados energéticos, la descarbonización y la economía circular. Nuestros segmentos de negocio complementarios, Tecnología, Productos y Servicios (TPS) y Ejecución de Proyectos, transforman la innovación en una realidad industrial escalable.

Mediante la colaboración y la excelencia en la ejecución, nuestros más de 18.000 empleados en 35 países están plenamente comprometidos con la integración de la prosperidad y la sostenibilidad para un mundo diseñado para perdurar.

Technip Energies generó ingresos de 7.200 millones de euros en 2025 y cotiza en Euronext París. La compañía también cuenta con American Depositary Receipts que se negocian extrabursátilmente.

Para más información: www.ten.com

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