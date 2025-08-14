Relatable nombra a Will Ochoa director de ventas internacionales para liderar la expansión global

(Información remitida por la empresa firmante)

Con un enfoque en nuevos mercados y asociaciones globales, Ochoa ayudará a llevar los productos divertidos y de tendencia de Relatable a audiencias de todo el mundo.

NUEVA YORK, 14 de agosto, 2025 /PRNewswire/ -- Relatable, la empresa moderna de entretenimiento y productos de consumo que transforma las tendencias de las redes sociales en productos atractivos para la Generación Z, los millennials y sus familias, ha nombrado a Will Ochoa director de ventas internacionales. Ochoa liderará la estrategia y la ejecución de ventas internacionales a medida que la empresa acelera su expansión global y consolida su presencia en mercados clave.

"El crecimiento de Relatable ha sido realmente increíble, pasando de ser un juego viral a una fuerza global en múltiples categorías", afirmó Ochoa. "Estoy sumamente entusiasmado de contribuir a que este impulso llegue a nuevas regiones y canales minoristas. Me centraré en forjar alianzas estratégicas, fortalecer las relaciones con nuestros distribuidores y minoristas, y descubrir nuevas oportunidades de mercado a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia internacional".

Ochoa aporta una amplia experiencia en las industrias internacionales de juguetes, licencias y entretenimiento, habiendo ocupado recientemente los cargos de director comercial en Toikido y director general en Zuru Toys, donde supervisó las operaciones comerciales de la compañía en Europa. Cuenta con una sólida trayectoria en distribución global y venta minorista, con una trayectoria consolidada en el desarrollo de relaciones intermercados e impulso del crecimiento de las ventas en diversos territorios.

"Will posee un profundo conocimiento del panorama internacional y aporta un sólido equilibrio entre experiencia y dinamismo empresarial al puesto", afirmó Ben Kaplan, cofundador y socio de Relatable. "Es una fantástica incorporación al equipo mientras avanzamos hacia nuestra próxima fase de crecimiento global".

En su nuevo rol, Ochoa se centrará en ampliar la presencia de Relatable en mercados globales prioritarios, dar forma a las estrategias de salida al mercado y colaborar estrechamente con equipos y socios regionales para respaldar el lanzamiento de productos internacionales.

Para obtener más información sobre los productos de Relatable, visite www.relatable.com.

Acerca de Relatable

Relatable (anteriormente What Do You Meme?) es un think tank creativo, impulsado por creadores y artistas que crean juegos, juguetes, peluches y productos de bienestar divertidos, sociales y, por supuesto, relacionables para todas las edades. Fundada en 2016 por Ben Kaplan, Elie Ballas y Elliot Tebele, la empresa recibió su nombre original de su juego estrella, What Do You Meme?, y cambió su nombre en 2023 para reflejar la diversidad de su oferta. Entre sus productos más destacados se incluyen Emotional Support Pals, Buzzed, Let's Get Deep, Incoherent, Tower Stack, Hunt A Killer y las almohadillas térmicas virales Happy Helpers Menstruation Crustacean. Con una cuota de mercado superior al 30 %, Relatable es líder en la categoría de juegos de fiesta para adultos. Relatable es la empresa de juguetes y juegos de más rápido crecimiento, y What Do You Meme? sigue siendo un éxito de ventas mundial. Los productos están disponibles en Walmart, Target, Amazon y en línea en relatable.com. Síguenos en Instagram y TikTok para estar al tanto de las novedades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749888/Will_O_headshot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2482710/Relatable_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/relatable-nombra-a-will-ochoa-director-de-ventas-internacionales-para-liderar-la-expansion-global-302530091.html