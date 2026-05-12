Los relojes Laco aterrizan en Nicols: la icónica relojería alemana llega a Madrid

LACO - NICOLS

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma histórica se incorpora a la selección de alta relojería de Joyeria Nicols

Madrid, 12 de mayo de 2026.- La relojería alemana Laco, reconocida mundialmente por su legado en relojes de aviación, llega a Nicols, incorporándose a la cuidada selección de firmas internacionales de la casa madrileña.



Fundada en 1925 en Pforzheim, Alemania, Laco es una de las cinco marcas originales que fabricaron los históricos B-Uhr (Beobachtungsuhren), los relojes de observación utilizados por los pilotos de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, ese ADN técnico y funcional sigue presente en cada una de sus piezas, convertidas en iconos del diseño relojero.



La llegada de Laco a Nicols refuerza la apuesta de la firma española por ofrecer una propuesta que combina tradición, historia y especialización. Frente a una relojería cada vez más orientada al lujo ostentoso, Laco representa una visión más pura: precisión, legibilidad y autenticidad.



Los modelos de la marca destacan por sus esferas limpias, numeración característica y una estética claramente inspirada en la aviación, donde cada detalle responde a una función concreta. Relojes pensados no solo como objeto de estilo, sino como herramientas con historia, diseñadas para perdurar y transmitir el verdadero espíritu de la relojería clásica alemana, con una identidad técnica inconfundible.



Con esta incorporación, Nicols amplía su universo más allá de la joyería, consolidándose también como un espacio donde descubrir marcas relojeras con identidad propia. La firma continúa así su evolución, integrando propuestas que dialogan con un cliente que valora tanto el diseño como el origen y el significado de cada pieza.



La colección de relojes Laco ya está disponible en las boutiques y en la página web de Nicols, donde los clientes podrán descubrir de cerca una de las casas más emblemáticas de la relojería alemana.

Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: NICOLS

Teléfono de contacto: 91 577 66 63