RelyEZ lanza VentureEdge 800, su nuevo sistema de almacenamiento energético de 800 V para Europa

Bruselas, 17 de octubre de 2025.-

El nuevo sistema de almacenamiento en baterías VentureEdge 800 está diseñado para cumplir con los estándares eléctricos europeos, ofreciendo mayor eficiencia, fiabilidad y rentabilidad. La presentación coincide con la participación de RelyEZ como patrocinador Gold en la Energy Storage Global Conference 2025 en Bruselas

RelyEZ Energy Storage anuncia con orgullo el lanzamiento de su más reciente innovación, VentureEdge 800, un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 800 V en corriente alterna (AC) de nueva generación, diseñado para responder a los requerimientos energéticos en evolución de la red europea.



El lanzamiento coincide con la participación de RelyEZ como patrocinador Gold en la Energy Storage Global Conference (ESGC 2025) en Bruselas, reafirmando su compromiso con la transición energética limpia de la región mediante tecnologías de almacenamiento avanzadas, seguras y bancables.



Un nuevo estándar para la compatibilidad de red en Europa

En toda Europa, la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas operan sobre una infraestructura de transformadores de 0,8 kV/15 kV, mientras que los sistemas convencionales de 0,4 kV PCS requieren transformadores elevadores adicionales, lo que incrementa el costo, el espacio y la pérdida de energía.



VentureEdge 800 elimina completamente esa capa, ofreciendo conectividad directa de 800 V AC para una integración fluida con los activos existentes.



Este diseño innovador se traduce en:



• Ahorros de CAPEX del 5 al 15 % gracias a una reducción de equipos y una instalación más rápida.



• Eficiencias OPEX del 1 al 3 % por menores pérdidas de conversión y diseño compacto.



• Mejoras del ROI del 10 al 20 % mediante una mayor flexibilidad, rendimiento y fiabilidad.



Totalmente alineado con los códigos de red de la UE y listo para su implementación en más de 20 países europeos, el VentureEdge 800 está diseñado para respaldar proyectos híbridos que combinan fotovoltaica, eólica y almacenamiento independiente.



VentureEdge 800: Modular, inteligente y bancable

El VentureEdge 800 fusiona la inteligencia mecánica con la precisión digital.

Su estructura modular —con un gabinete de control y hasta ocho gabinetes de batería VenturePro— permite una escalabilidad flexible de 0,418 MWh a 3,34 MWh, adaptándose con facilidad a las demandas energéticas de cada proyecto.



Cada sistema incorpora:



• Módulos LFP refrigerados por líquido para mayor seguridad y vida útil.



• BMS avanzado y EMS impulsado por IA para análisis predictivo y optimización energética.



• Protección dual (hardware + software) con supresión activa de incendios.



• Arquitectura Quick-Plug, que minimiza el ensamblaje y el mantenimiento en campo.



Con un control inteligente, fiabilidad y rentabilidad en su núcleo, VentureEdge 800 redefine la manera en que Europa diseña, opera y rentabiliza sus activos de almacenamiento energético.



Más allá del producto: la ventaja integral de RelyEZ

El VentureEdge 800 forma parte de un ecosistema integral de soluciones que cubre todo el ciclo de vida de un activo de almacenamiento energético, desde la conceptualización hasta la operación y la optimización del rendimiento.



El portafolio completo de RelyEZ incluye:



• GridUltra: plataforma BESS de formación de red, refrigerada por líquido, diseñada para proyectos de gran escala y aplicaciones de estabilidad de red.



• VenturePro: sistema modular de alta densidad para clientes comerciales e industriales.



• EnergyHub EMS: sistema de gestión energética en la nube, con IA y control predictivo en tiempo real.



• EnergyCloud: plataforma de gemelo digital que permite el seguimiento del rendimiento, la optimización de activos y el modelado de ingresos en carteras multisede.



Estas tecnologías posicionan a RelyEZ no solo como un fabricante de BESS, sino como un habilitador estratégico de activos energéticos inteligentes, convirtiendo las baterías estacionarias en infraestructuras rentables y adaptables.



Mediante la integración profunda de IA, IoT y analítica avanzada, RelyEZ asegura que cada sistema instalado evolucione con el tiempo, adaptándose a las señales del mercado, los cambios regulatorios y las necesidades de la red.



Reconocimiento global y solidez financiera

El rápido crecimiento de RelyEZ en el sector mundial del almacenamiento energético se basa en la validación independiente, la credibilidad financiera y alianzas estratégicas que refuerzan tanto su excelencia tecnológica como su fiabilidad comercial.



La compañía ha sido reconocida por BloombergNEF como fabricante de BESS de nivel Tier-1 (2025), una distinción reservada a los proveedores con mayor bancabilidad global. También figura entre los 10 principales proveedores de BESS originales según S&P Global, reflejando su creciente cuota de mercado en los segmentos de servicios públicos y C&I.



Informes independientes fortalecen aún más la confianza de los inversores:



• Black & Veatch completó un informe de bancabilidad, validando los estándares de fabricación y protocolos de seguridad de RelyEZ.



• SGS realizó un informe de trazabilidad de la cadena de suministro, certificando el cumplimiento con los estándares ESG y de calidad.



Además, la asociación estratégica con Munich Re proporciona garantías de rendimiento y cobertura de seguros de proyectos, un sello distintivo del compromiso de RelyEZ con la fiabilidad a largo plazo y la transparencia.



Estos logros consolidan la posición de RelyEZ como un socio global de confianza en almacenamiento energético, capaz de ofrecer innovación tecnológica y solidez financiera a escala mundial.



Encontrar a RelyEZ en ESGC 2025



El equipo de RelyEZ estará presente en el Hotel Le Plaza, Bruselas (14–16 de octubre de 2025) para presentar el VentureEdge 800 y mostrar cómo sus soluciones con IA, formación de red y refrigeración líquida impulsan la transformación energética de Europa.



Para más información: www.relyez.com.

