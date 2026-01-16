Remedios Amaya define a Tablao la Carmela como 'El mejor tablao flamenco del mundo' - Tablao la Carmela

Madrid, 16 de enero de 2026.-

La cantaora Remedios Amaya, una de las voces más personales y reconocidas del flamenco, ha definido a Tablao La Carmela como “el mejor tablao flamenco del mundo”. Una afirmación contundente que pone en valor la esencia de un espacio donde el flamenco se vive desde la cercanía, la emoción y el respeto absoluto por la tradición.

Las palabras de Remedios Amaya reflejan una percepción profunda del tablao como lugar de encuentro entre artistas y público, donde el cante, el baile y la guitarra se expresan sin artificios. Para la cantaora, Tablao La Carmela representa un escenario en el que el flamenco recupera su carácter más íntimo y verdadero, y favorece una conexión directa que resulta cada vez más difícil de encontrar.

Esta valoración nace de su reciente paso por el escenario del tablao, en una velada en la que compartió escena con figuras de primer nivel como Antonio Canales y Juan Andrés Maya. Una experiencia artística que refuerza la autoridad de su afirmación y subraya el atractivo de Tablao La Carmela como espacio elegido por grandes nombres del flamenco.

Las palabras de Remedios Amaya consolidan, así, el prestigio de Tablao La Carmela dentro del circuito flamenco y refuerzan su identidad como un espacio donde el arte se vive muy de cerca, noche tras noche, manteniendo intacta la esencia de una tradición que sigue emocionando desde la verdad.

Ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol, Tablao La Carmela ocupa las antiguas carboneras de una histórica taberna madrileña, un enclave singular conocido como la ‘cueva del misterio’. Su arquitectura, su atmósfera envolvente y su programación continuada han convertido al tablao en un referente cultural del centro de Madrid, frecuentado tanto por artistas consagrados como por aficionados que buscan vivir el flamenco de forma auténtica.

Sobre Tablao La Carmela

Tablao La Carmela es un lugar místico y lleno de historia en el que se fusiona su exquisita oferta gastronómica castiza de muy alto nivel en conjunto con artistas de flamenco de renombre, bajo la dirección del maestro Juan Andrés Maya, que define el Tablao la Carmela como la cueva del misterio, por la experiencia que vive el cliente desde que llega, hasta que termina el espectáculo.

