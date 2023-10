RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ llegará a las salas de cine de todo el mundo este diciembre

(Información remitida por la empresa firmante)

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, narra su intención, su duro trabajo como creadora y productora, y su proceso en el dominio de su oficio para llevar a cabo la gira RENAISSANCE WORLD TOUR, con 56 actuaciones en 39 ciudades y que ha batido todos los récords, se estrena el 1 de diciembre en los cines norteamericanos. Las entradas ya están a la venta.

LOS ÁNGELES, 1 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Hoy, Parkwood Entertainment y AMC Entertainment (NYSE: AMC) anuncian que el fenomenal éxito del RENAISSANCE WORLD TOUR de Beyoncé se estrenará en la gran pantalla mundialmente de la mano de AMC Theatres Distribution. Para ver el tráiler, haga clic aquí.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ acentúa el viaje de RENAISSANCE WORLD TOUR, desde sus inicios hasta el espectáculo inaugural en Estocolmo, Suecia, y el gran final en Kansas City, Missouri. Se trata de la intención de Beyoncé, su duro trabajo, su implicación en todos los aspectos de la producción, su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su oficio. Recibida con extraordinaria aclamación tanto por los medios internacionales como por los estadounidenses, la extraordinaria actuación de Beyoncé durante RENAISSANCE WORLD TOUR creó un santuario para la libertad, la aceptación y la alegría compartida. Su producción maximalista dio la bienvenida a más de 2,7 millones de fans de todo el mundo, que atravesaron océanos para disfrutar del Club RENAISSANCE. Ahora, millones de espectadores se dejarán atrapar por la Joy Parade, la monumental fiesta de baile que celebra el derecho de todos a ser uno mismo, cerca de casa.

La experiencia del concierto teatral llegará a miles de salas de cine, con RENAISSANCE que se estrenará oficialmente en Estados Unidos, Canadá y México el viernes 1 de diciembre de 2023. Más adelante se anunciarán otras ciudades del mundo.

La experiencia se emitirá los jueves, viernes, sábados y domingos, durante un mínimo de cuatro semanas, con múltiples horarios programados a lo largo del día. El precio de las entradas en EE. UU. para todos los horarios estándares será a partir de 22 dólares más impuestos; RENAISSANCE también estará disponible en IMAX en AMC y Dolby Cinema en AMC, así como en otras pantallas prémium de gran formato.

A partir de hoy, los cinéfilos de AMC pueden comprar entradas para todos los locales de AMC en EE. UU. en amctheatres.com y Fandango.com. Los aficionados también pueden encontrar entradas en Cinemark, Regal, Cinepolis y Cineplex, que también exhibirán la obra. Las entradas también estarán disponibles en numerosos circuitos de salas de cine de Estados Unidos, Canadá y México a partir de finales de esta semana.

AMC Theatres Distribution es la rama de distribución de AMC Entertainment, la mayor compañía de exhibición teatral de Estados Unidos, la mayor de Europa y la mayor del mundo. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ será distribuida globalmente por AMC Theatres Distribution y sus socios subdistribuidores - Variance Films en Estados Unidos, Cineplex en Canadá, Cinepolis en México y Centroamérica, y Trafalgar Releasing fuera de Norteamérica. Las salas de cine que deseen proyectar la película deben visitar BeyonceFilm.com.

Parkwood Entertainment es una productora cinematográfica, discográfica y de gestión fundada por la artista y empresaria Beyoncé en 2010. Con oficinas en Los Ángeles y Nueva York, la empresa alberga departamentos de música, cine, vídeo, actuaciones en directo y producción de conciertos, gestión, desarrollo empresarial, marketing, digital, creativo, filantropía y publicidad. Bajo su nombre original, Parkwood Pictures, la empresa estrenó la película Cadillac Records (2008), protagonizada y coproducida por Beyoncé. La compañía también ha estrenado las películas Obsessed (2009), con Beyoncé como protagonista y productora ejecutiva, la ganadora del Premio Peabody de Entretenimiento, Lemonade (2017), la nominada al Emmy® Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), que documenta la actuación de Beyoncé en el Coachella Valley Music & Arts Festival de 2018, que hizo historia, y la ganadora del Emmy® Black Is King (2020). Parkwood Entertainment produjo The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) y las mencionadas actuaciones de "Homecoming" en Coachella (2018) y coprodujo las giras ON THE RUN Tour (2014) y ON THE RUN II (2018), y la gira RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

