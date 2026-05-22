Rendeavour se convierte en el socio de implementación del Área de Libre Comercio Continental Africana

(Información remitida por la empresa firmante)

- Rendeavour se convierte en el socio inaugural de implementación del Área de Libre Comercio Continental Africana para la industrialización y la infraestructura comercial africanas

LOMÉ, Togo, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Secretaría del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) se ha asociado con Rendeavour, la nueva empresa constructora de ciudades de África, para apoyar la implementación de la AfCFTA a través de la industrialización impulsada por infraestructuras, zonas económicas integradas y el desarrollo urbano que facilita el comercio en todo el continente.

El acuerdo de colaboración se firmó en Biashara Afrika 2026, la plataforma insignia del sector privado de la Secretaría del AfCFTA, que reúne a jefes de Estado, ministros, reguladores, inversores y líderes empresariales para impulsar el comercio y la industrialización intraafricanos.

Mediante esta alianza, Rendeavour apoyará a la Secretaría del AfCFTA en el fomento del papel de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) como motores de la industrialización, la movilización de capital privado para infraestructuras que faciliten el comercio y el apoyo al desarrollo de corredores comerciales e industriales vinculados a ecosistemas industriales y urbanos integrados.

Con un PIB combinado de más de 3,4 billones de dólares, se prevé que el AfCFTA genere 450.000 millones de dólares adicionales en ingresos en todo el continente para 2035. Sin embargo, el comercio intra-africano aún representa solo el 14% del comercio total de África, lo que pone de manifiesto la necesidad de infraestructuras que permitan la fabricación, la logística y el comercio transfronterizo a gran escala.

África no solo es la región de mayor crecimiento del mundo, sino que con el tiempo se convertirá también en uno de los destinos más seguros y fiables para la inversión, afirmó Stephen Jennings, fundador y director ejecutivo de Rendeavour. Como primer socio del sector privado en la implementación del AfCFTA, las ciudades de Rendeavour son reconocidas por su infraestructura y entornos operativos que propician el florecimiento de la inversión, la manufactura y el comercio.

Su Excelencia Wamkele Mene, secretario general de la Secretaría del AfCFTA, declaró: La implementación del AfCFTA requiere alianzas estratégicas que permitan transformar las oportunidades que ofrece el Acuerdo en ecosistemas industriales y comerciales viables. Esta alianza refleja la creciente confianza del sector privado en el mercado único de África y en su futuro industrial.

Con el respaldo de inversores estadounidenses, noruegos, neozelandeses y británicos, las ciudades de Rendeavour en Kenia, Nigeria, Ghana, Zambia y la República Democrática del Congo se encuentran entre los proyectos de desarrollo urbano más grandes del continente, funcionando como centros neurálgicos para negocios, viviendas, educación y recreación dentro de zonas económicas con infraestructura preparada. El desarrollo actual en todo el ecosistema de Rendeavour está valorado en más de 5.000 millones de dólares e incluye 250 empresas, escuelas que educan a más de 6.000 estudiantes y 10.000 viviendas de ingresos mixtos.

La cartera de Rendeavour incluye Tatu City en Kenia; Ciudad de Alaro y Ciudad de Jigna en Nigeria; Appolonia City y King City en Ghana; Parque Roma en Zambia; y la ciudad de Kiswishi en la República Democrática del Congo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985467/Rendeavour_Holding.jpg

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