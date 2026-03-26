La renovación automática de luz y gas en plena crisis energética cuesta hasta 200€ extra al año - Zonox

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- La factura de la luz de marzo apenas ha reflejado el impacto de la guerra en Irán. La de abril y mayo será otra historia. No porque el mercado vaya a dispararse de nuevo, sino porque muchos hogares españoles firmaron o aceptaron renovaciones de contrato en las semanas de mayor tensión del mercado y esos precios, más altos, empezarán a aparecer ahora en los recibos, sumando hasta 200 euros de sobrecoste a lo largo de los próximos 12 meses. Así lo revela el análisis de Zonox, plataforma independiente en defensa del consumidor energético, a partir de datos reales de más de 25.000 facturas de luz y gas.

El shock: cuando desaparecieron las ofertas

El 28 de febrero, el inicio del conflicto en Irán tensionó de forma inmediata los mercados energéticos europeos. La reacción más visible en el mercado residencial español no fue la subida del recibo, fue la desaparición de las ofertas. Las comercializadoras más pequeñas, sin músculo financiero y en un entorno de máxima incertidumbre, retiraron sus tarifas de precio fijo de luz y gas. El consumidor que buscó una tarifa estable en esas semanas se encontró con un mercado con menos opciones.

Quienes renovaron contrato durante ese periodo -o aceptaron sin revisar la renovación automática que se recibe cada doce meses por carta- lo hicieron con precios que reflejan ese momento de pánico: incrementos de entre el 20% y el 30% respecto a contratos firmados en periodos de mayor estabilidad.

La calma tensa: vuelven las ofertas, pero más caras

Con la vía diplomática anunciada como una posible salida al conflicto en Irán y las primeras señales del Gobierno sobre posibles medidas anticrisis, la tensión ha bajado. Las comercializadoras pequeñas están volviendo tímidamente al mercado con ofertas de precio fijo, tanto en luz como en gas. Pero el punto de partida ha cambiado: los precios medios se han reajustado al alza en torno a 2 céntimos por kWh respecto a los niveles previos al conflicto.

En euros concretos, según los datos de Zonox: un hogar medio con un consumo anual de 3.500 kWh pagará entre 56 y 70 euros más al año con las tarifas actualmente disponibles, entre 5 y 6 euros más al mes. Una diferencia moderada, pero que quedará fijada contractualmente durante doce meses. Algunas grandes comercializadoras han podido mantener precios más competitivos.

El calendario que lo decide todo

El dato más relevante para el bolsillo de los españoles no es el precio del mercado mayorista de hoy, es la fecha de vencimiento de cada contrato.

Según el análisis del auditor independiente, el 28,5% los hogares españoles tiene el vencimiento de su contrato en el primer trimestre del año, el periodo de mayor concentración de renovaciones, muy por encima del segundo trimestre (24%) o el tercero (21,1%).

Muchos de esos hogares habrán aceptado la renovación tácita — el mecanismo por el que el contrato se prolonga automáticamente con las nuevas condiciones sin que el consumidor tome ninguna acción. El resultado: un precio más alto durante doce meses completos, con la primera factura que lo refleje llegando en abril o mayo.

"El usuario reacciona cuando percibe la subida, pero en ese momento el mercado ya ha absorbido el incremento", explica Manuel Palacín, fundador de Zonox. "El problema no es querer cambiar de tarifa, es hacerlo en caliente, sin comparar, justo cuando las opciones son peores."

Qué hacer si mi contrato vence en abril o mayo

Para los hogares cuya renovación llega ahora, el consejo es no actuar por impulso. El mercado está en un punto de alta incertidumbre: las comercializadoras están esperando señales sobre la duración del conflicto, la evolución regulatoria y el alcance de las posibles medidas del Gobierno — entre ellas, la reducción del IVA energético — antes de fijar sus precios definitivos. Esa incertidumbre genera tanto riesgo como oportunidad.

Comparar las condiciones actuales antes de aceptar una renovación automática, verificar si la carta recibida refleja el mercado real o incluye márgenes adicionales, y evaluar si la tarifa se adapta al perfil de consumo del hogar, son decisiones que pueden marcar una diferencia de varios cientos de euros al año. Tomar esa decisión con información es muy distinto a tomarla por la sensación de que la factura ha subido.

Para facilitar esa revisión, la plataforma ha puesto a disposición de los consumidores una herramienta gratuita que permite evaluar las condiciones del contrato actual en menos de 8 segundos subiendo una factura, especialmente útil en un momento de tanta volatilidad.

Para más información sobre esta noticia, contactar con david.ruiz@zonox.io, responsable de comunicación de la plataforma Zonox.

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