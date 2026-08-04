Renovar colchón y sofá sin disparar el presupuesto: claves para acertar antes de que termine el verano - La Tienda HOME

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de agosto de 2026.-

Cambiar el colchón o el sofá es una de las renovaciones con mayor impacto en el bienestar diario, y agosto es un buen momento para hacerlo: las noches aún calurosas ponen a prueba el equipo de descanso, y septiembre —con la vuelta a la rutina— agradece un salón renovado. Tiendas online como La Tienda HOME demuestran que es posible acceder a materiales de gama alta con presupuestos ajustados, con exclusivas ofertas de verano, financiación sin intereses y un periodo de prueba de 120 noches en colchones.

Cómo elegir colchón: firmeza, transpirabilidad y postura

El primer criterio es la postura habitual de sueño: quien duerme de lado necesita una acogida mayor que quien duerme boca arriba, y el peso corporal determina la firmeza adecuada del núcleo. En verano, la transpirabilidad es decisiva: los colchones viscoelásticos actuales combinan la adaptabilidad de la viscoelástica —que reparte la presión y facilita la relajación muscular— con núcleos transpirables y tejidos que disipan el calor, evitando la sensación de sofoco de las primeras generaciones de este material. Conviene revisar también la altura total del colchón y su compatibilidad con la base existente (somier o canapé).

Cómo elegir sofá: medidas, uso y tapizado

En el salón, el acierto empieza por las medidas: conviene comprobar el ancho disponible y el número de plazas real que se necesita, no solo el que cabe. Los sofás chaise longue son la opción para el relax familiar diario; los modelos compactos o convertibles en cama resuelven salones pequeños o habitaciones de invitados. En cuanto a materiales, un armazón resistente, espumaciones de alta densidad en el asiento y tapizados de fácil limpieza (clave en hogares con niños o mascotas) marcan la diferencia entre un sofá que dura dos años y uno que dura diez.

Asesoramiento real, en tienda y online

Con más de dos décadas de trayectoria, La Tienda HOME cuenta con una red de tiendas físicas en España, donde sus asesores de descanso ayudan a probar y comparar antes de decidir — un respaldo que las tiendas exclusivamente online no pueden ofrecer. La firma completa su propuesta con garantías de hasta diez años, envío rápido y facilidades de financiación.

Quien quiera renovar su descanso o su salón este verano puede descubrir la selección completa de colchones y sofás de La Tienda HOME, en oferta durante tiempo limitado.

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