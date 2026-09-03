Renpho ayuda combatir el bajón postvacacional y recuperar la energía y los hábitos saludables en septiembre

Dispositivos Renpho para fin de vacaciones - Renpho

(Información remitida por la empresa firmante)

Para muchos españoles, la vuelta a la rutina después de los meses de verano puede provocar cansancio, apatía, falta de concentración y de motivación durante los primeros días. RENPHO propone un enfoque gradual para reincorporarse al día a día, centrado en el sueño, el autocuidado, las pausas diarias y la tecnología al servicio del bienestar

Madrid, 3 de septiembre de 2026.- Para muchos españoles, las vacaciones ya se han terminado y la mente ya está centrándose en la vuelta al trabajo o los estudios, los e-mails pendientes de leer, las citas, el tráfico, el despertador o el gimnasio abandonado durante el verano. Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), el 40 % de los españoles padece del llamado síndrome postvacacional, con especial incidencia en mujeres. Además, el bajón postvacacional no empieza necesariamente el primer día de vuelta al trabajo, si no que puede ocurrir después de unos días de la vuelta al mismo, y durar hasta dos semanas en algunos casos.



Septiembre y la ilusión de tener que recuperarlo todo de golpe

El problema no es solo la vuelta al trabajo, sino la expectativa de rendir al máximo de inmediato.



Tras semanas de horarios más flexibles, cambios en la alimentación, un descanso menos regular y actividades cotidianas distintas, un regreso brusco a la rutina puede provocar cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad y la sensación de tener demasiados compromisos a la vez, sobre todo en lo que se refiere a las responsabilidades laborales, familiares y escolares. El resultado es una paradoja conocida: la gente vuelve de vacaciones esperando sentirse descansada, solo para encontrarse cansada de nuevo al intentar poner todo en orden.



Un verdadero reinicio requiere más de un día

Según RENPHO, marca internacional especializada en bienestar inteligente y conectado, la vuelta a la rutina no debe plantearse como una prueba de resistencia ni como una carrera para recuperar de inmediato la productividad, la forma física y el control del día. La solución más sostenible pasa por reconstruir de forma gradual algunos hábitos fundamentales:



• Volver a horarios de sueño más regulares.



• Retomar el ejercicio físico sin fijarse metas punitivas.



• Prestar atención a los niveles de energía y a la recuperación.



• Hacer breves descansos durante las jornadas frente a las pantallas.



• Evitar acumular todos los nuevos propósitos en la primera semana de septiembre.



El bienestar postvacacional no surge, por tanto, de otra lista de tareas pendientes, sino de escuchar al cuerpo y reestablecer una rutina realista.



La tecnología como aliada en el regreso a la rutina

En este proceso, la tecnología puede convertirse en una herramienta para tomar mayor conciencia, siempre que se utilice para comprender mejor los hábitos y no para transformar la vuelta a la rutina en otra fuente de presión.



Las gamas de básculas inteligentes MorphoScan y Elis permiten retomar el seguimiento de la composición corporal y del proceso de cuidado personal a través del ecosistema RENPHO Health, evitando fiarse únicamente del peso o de las impresiones de los primeros días.



La vuelta de vacaciones es también un buen momento para centrarse de nuevo en el cuidado personal tras semanas de sol, calor y días al aire libre y RENPHO proporciona los dispositivos tecnológicos idóneos para alcanzar el autocuidado personalizado e ideal.



Para quienes vuelven a pasar largas horas frente al ordenador y los dispositivos digitales, el masajeador de ojos Eyeris 3 se integra fácilmente en una breve rutina de cuidado ocular, combinando calor, frío y masaje en un momento de relajación personal.



La Máscara LED Artemis completa la rutina de belleza facial, ayudando a devolver la atención a la piel y a su luminosidad tras los largos días de verano.



Por último, el Masajeador de Pies de RENPHO redondea la jornada con un ritual de confort en casa, especialmente reconfortante tras el regreso a los desplazamientos diarios y a las largas horas de pie.



Las vacaciones terminan. El bienestar, no.

Septiembre seguirá siendo probablemente el mes en el que más le cuesta a todo el mundo volver a la rutina a medida que los despertadores vuelvan a sonar, las bandejas de entrada se llenan de mensajes y los buenos propósitos se escriben con más entusiasmo que tiempo real para cumplirlos.



Lo que puede marcar la diferencia es la forma de afrontar el regreso. No intentando recuperar toda la rutina en tres días, sino reconstruyendo paulatinamente el descanso, la actividad física y los momentos para desconectar, sacando el máximo provecho de la tecnología.



Los productos de Renpho están disponibles a través de su tienda online, Amazon y PCComponentes, o a través de los principales minoristas como Carrefour y MediaMarkt.



Para más información: www.renpho.eu/es

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