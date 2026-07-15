RENPHO destaca sus innovaciones para el bienestar con motivo del Día Internacional del Autocuidado 2026

Renpho selección ISD - Finzel PR

(Información remitida por la empresa firmante)

En consonancia con los temas de salud global 'Empower Your Wellness', RENPHO ofrece soluciones inteligentes para el hogar que contribuyen al bienestar físico y mental integral

Madrid, 15 de julio.- Mientras la comunidad internacional se prepara para celebrar el Día Internacional del Autocuidado (International Self-Care Day o ISD) el próximo día 24 de julio, RENPHO, líder mundial en ecosistemas inteligentes de salud y bienestar, ha presentado una selección de dispositivos de bienestar. Diseñadas para integrarse a la perfección en cualquier rutina diaria, estas soluciones se ajustan a las prioridades de salud mundiales de este año y permiten a las personas tomar las riendas de su propio bienestar mediante decisiones proactivas y coherentes.



El espíritu del Día Internacional del Autocuidado 2026

El Día Internacional del Autocuidado, que se celebra cada año el 24 de julio, aprovecha esta fecha simbólica para recordarnos que el bienestar personal debe practicarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, y marca el último día del Mes del Autocuidado, que se está celebrando actualmente.



Para 2026, la Fundación Internacional para el Autocuidado, promotora de esta iniciativa mundial, se ha centrado en el lema 'Tu salud mental importa', con el que destaca que cuidar la salud mental es tan importante como mantenerse en forma físicamente. Además, el Mes del Autocuidado promueve el lema orientado a la acción: 'Analiza. Monitoriza. Prospera', haciendo hincapié en que los pequeños hábitos diarios dan mejores resultados que las rutinas esporádicas.



El ecosistema tecnológico de RENPHO aborda directamente los pilares fundamentales del autocuidado —entre los que se incluyen la mejora del bienestar mental, el seguimiento de la actividad física y los hábitos saludables— al ofrecer herramientas asequibles y de calidad profesional para reducir el estrés y tomar conciencia del propio cuerpo desde casa. Desde el análisis de los parámetros físicos hasta el alivio de la fatiga mental, estos productos destacados son los mejores aliados para el camino hacia el bienestar de cada persona, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



La báscula de composición corporal MORPHOSCAN BASE: La herramienta definitiva para 'analizar, monitorizar y prosperar'

Un aspecto fundamental de la salud es conocer los propios valores de referencia. El MorphoScan Base utiliza una innovadora tecnología BIA segmentaria de doble frecuencia con 8 electrodos para ofrecer un análisis exhaustivo de la composición corporal con una precisión del 2 % respecto a las básculas médicas profesionales. Pone en práctica a la perfección la filosofía del ISF 'Analiza. Monitoriza. Prospera' a través de las siguientes características:



● Pantalla LED completa que muestra al instante un 30 % más de datos corporales directamente en la báscula, incluyendo el IMC, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular esquelética, el índice de grasa visceral y la evolución del peso durante los últimos 7 días para hasta 8 usuarios distintos.



● Informes de salud detallados que incluyen un desglose por segmentos de la grasa corporal e informes de bienestar imprimibles en la aplicación RENPHO Health, para personalizar los planes de ejercicio y dieta.



● Conectividad fluida que admite un número ilimitado de perfiles de usuario para realizar un seguimiento de toda la familia y se sincroniza con Apple Health, MyFitnessPal y Samsung Health.



Mascarilla LED ARTEMIS: un salón de belleza en casa para renovar la mente y la piel

El cuidado de la piel de la cara es un aspecto fundamental para gozar de buena salud y relajación mental. La máscara LED Artemis convierte el cuidado de la piel en un ritual diario sin esfuerzo, ofreciendo un refugio portátil para liberarse del estrés mientras rejuveneces el tono de la piel, con características que incluyen:



● Densidad profesional: Equipada con 324 LED de calidad profesional que proporcionan una alta densidad y una cobertura uniforme, todo ello integrado en una máscara de silicona suave y flexible con correas ajustables para un ajuste óptimo al rostro.



● Modos de iluminación personalizables: Cuenta con funciones avanzadas de doble longitud de onda, que incluyen luz roja + NIR (630 nm + 850 nm) para una recuperación profunda, luz azul (415 nm) para necesidades específicas de la piel y un potente modo combinado.



● Recargable y programable: Funciona mediante un práctico mando a distancia con un temporizador científico incorporado (10, 20 o 30 minutos).



Masajeador de ojos EYERIS 3 – Desintoxicación digital y descanso ocular

Diseñado para combatir la fatiga visual digital y los efectos de pasar mucho tiempo frente a la pantalla, el masajeador ocular Eyeris 3 ofrece un alivio y una relajación específicos para profesionales con una vida ajetreada, gamers y cualquier persona que sufra de ojos cansados, secos o hinchados. Entre sus características principales se incluyen:



● Mascarilla de gel refrescante y terapia de vibración con una mascarilla de gel extraíble que se puede congelar y que proporciona una sensación de frescor instantánea para ayudar a reducir la hinchazón, las ojeras, la visión borrosa y la sequedad ocular. Combinada con una función de vibración revitalizante, ayuda a aliviar la tensión ocular, reducir la fatiga y conseguir una piel más luminosa y con un aspecto más descansado.



● Mayor comodidad y un funcionamiento más silencioso gracias a una almohadilla ocular más amplia que masajea suavemente las sienes, un puente nasal más alto que reduce la presión para un ajuste más cómodo y un motor ultra silencioso que funciona a menos de 43 dB, lo que permite disfrutar de una experiencia de relajación tranquila.



● Control por voz inteligente y sesiones personalizadas gracias a Hi Eyeris, un asistente de voz integrado con 18 comandos de voz que permiten a los usuarios cambiar de modo y ajustar la configuración con facilidad. Una función de guardado automático de la memoria recuerda los ajustes anteriores, lo que hace que cada sesión sea fluida y personalizada.



Masajeador de pies shiatsu: relajación total del cuerpo, empezando por los pies

Al final de un día agotador, el control del estrés en todo el cuerpo empieza por los pies. El masajeador de pies RENPHO, con su diseño ergonómico, ofrece una experiencia envolvente y revitalizante que mejora la circulación y alivia el cansancio físico.



● Se maneja fácilmente mediante un mando a distancia o un panel táctil de pie; su función 'Deep Kneading Shiatsu' cuenta con bolas giratorias y varillas rodantes, combinadas con tres niveles personalizables de intensidad de amasamiento y tres niveles de intensidad de presión.



● La función 'Fast-Soothing Heat' alcanza una temperatura óptima de 51 °C para calentar inmediatamente los pies fríos y aliviar los músculos doloridos. Incorpora un temporizador de apagado automático de entre 15 y 30 minutos para garantizar una seguridad absoluta.



Al ofrecer tecnología sofisticada y accesible centrada en los siete pilares del autocuidado, RENPHO sigue comprometida con devolverte el control de tu salud, no solo el 24 de julio, sino durante todo el año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En España, los productos de Renpho están disponibles online y en tiendas de Carrefour y MediaMarkt, entre otros.



Para más información: www.renpho.eu







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