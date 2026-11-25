Renta 4 y Pixelclip aplicaron una estrategia GEO. - Pixelclip

(Información remitida por la empresa firmante)

La entidad ha trabajado con Pixelclip para hacer más visible su especialización en inversión y su modelo de asesoramiento en las respuestas de inteligencia artificial

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- Renta 4 Banco ha reforzado su presencia en las respuestas de inteligencia artificial sobre fondos de inversión y servicios de bróker mediante una estrategia GEO desarrollada con Pixelclip. El proyecto se ha centrado en trasladar la especialización de la entidad a las consultas que los usuarios realizan cuando buscan información sobre productos, comparan alternativas o necesitan orientación para invertir.



El trabajo conecta la información sobre la oferta del banco con las necesidades de distintos perfiles de inversor. El asesoramiento personalizado, la cercanía de su red de oficinas y el acceso a fondos de diferentes gestoras han sido algunos de los atributos destacados en los contenidos y las fuentes trabajadas durante el proyecto.



Entre enero y septiembre de 2026, la visibilidad de Renta 4 aumentó un 36 % en las respuestas de ChatGPT sobre fondos de inversión y un 43 % en las de Gemini en la categoría de bróker, para el conjunto de perfiles analizados.



La estrategia de GEO (Generative Engine Optimization), orientada a mejorar la presencia de la entidad en las respuestas de inteligencia artificial, ha combinado el desarrollo y la actualización de contenidos propios con el trabajo en medios especializados, la gestión de la reputación digital y la monitorización de respuestas en ChatGPT, Gemini y Google AI Overviews. Este seguimiento ha permitido identificar qué información aparece sobre la entidad y ajustar el trabajo a las preguntas relacionadas con cada producto y perfil.



Una de las áreas destacadas ha sido la información dirigida al inversor conservador estratégico, que busca comprender sus alternativas y contar con acompañamiento profesional. Para el inversor activo digital, el trabajo ha abordado la operativa, las herramientas y el acceso a mercados. Para el ahorrador, se ha centrado en la comprensión de los productos y sus riesgos.



Con este proyecto, Renta 4 extiende la comunicación de su propuesta especializada a los entornos de inteligencia artificial en los que los usuarios buscan información sobre inversión. Pixelclip ha participado en la definición de la estrategia, el trabajo de contenidos y reputación y la medición de los resultados.



Consultar y descargar el caso de estudio completo en la web de Pixelclip: https://www.pixelclip.es/casos-de-exito/renta-4-visibilidad-en-ia



Sobre Renta 4 Banco

Renta 4 Banco es una entidad especializada en servicios de inversión, gestión patrimonial y mercados de capitales, con una trayectoria iniciada en 1986. Combina el asesoramiento personalizado y la cercanía de su red de oficinas con plataformas digitales de inversión. Su modelo de arquitectura abierta facilita el acceso a fondos de distintas gestoras y a una amplia oferta de productos para diferentes perfiles de inversor.



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Fundada en 2008, Pixelclip es una agencia especializada en Search Marketing, con servicios de SEO, publicidad digital, visibilidad en inteligencia artificial (GEO) y analítica digital. Trabaja con empresas de distintos sectores en proyectos nacionales e internacionales, combinando estrategia, ejecución técnica y medición para mejorar su presencia en buscadores y asistentes de IA, atraer tráfico cualificado y conectar esa visibilidad con los objetivos de negocio.

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