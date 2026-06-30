El renting se dispara un 16% en Madrid mientras la ZBE deja fuera a 200.000 coches - Renting Finders

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio de 2026.-

Las matriculaciones de renting de vehículos en Madrid marcan récord histórico en 2026 justo cuando la ZBE cierra el paso a los vehículos sin etiqueta. Dos curvas que se cruzan en la capital y explican un cambio de hábito acelerado entre conductores particulares.

Madrid vive una paradoja sobre ruedas. Mientras la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) endurece sus restricciones y amenaza con dejar sin circular a cientos de miles de coches, el renting de coches en Madrid atraviesa un buen momento. Lo que parecía una fórmula reservada a las flotas de empresa se ha convertido en la vía de escape de un número creciente de conductores madrileños, que buscan en el renting una alternativa sin restricciones ni sobresaltos.

El renting bate récords: más de un millón de vehículos

El sector no había crecido nunca tanto. Según la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el renting incrementó sus matriculaciones más de un 16% en el acumulado y marcó récord histórico en marzo de 2026. Un impulso que viene de lejos: en 2025 el sector superó por primera vez el millón de vehículos, con un crecimiento cercano al 7%.

El dato más revelador no está en las empresas; está en los particulares. El crecimiento de clientes se aceleró desde el verano, especialmente entre particulares y autónomos, y Madrid lidera el avance a nivel nacional.

La otra cara: la ZBE deja fuera a 200.000 coches

La explicación está, en buena parte, en el calendario de la ZBE. Desde el 1 de enero de 2026, las cámaras multan automáticamente a cualquier coche sin etiqueta que circule por Madrid, el paso final de un calendario iniciado en 2022. La sanción es de 200 euros, reducida a 100 con pronto pago.

El alcance es enorme: según los Automovilistas Europeos Asociados, unos 40.000 vehículos ya se dieron de baja y hasta 200.000 más sin etiqueta podrían quedar sin posibilidad de circular. La normativa contempla excepciones —un régimen transitorio permite circular temporalmente a ciertos vehículos sin etiqueta domiciliados en Madrid mientras se cumplan los límites de calidad del aire—, pero el horizonte para el coche antiguo es claro.

La salida rápida para esquivar las multas sin renunciar al coche

Ante este escenario, muchos conductores eligen el atajo: cambiar de coche sin desembolso inicial y con acceso garantizado a la ciudad. El renting permite acceder a vehículos con etiqueta ECO o CERO mediante una cuota mensual que incluye seguro, mantenimiento e impuestos, evitando tanto las multas como la depreciación. No es casualidad que las energías alternativas ya supongan el 51,31% las matriculaciones de renting.

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