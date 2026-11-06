Renton Consulting analiza el avance de la caución como alternativa al aval bancario - Renton Consulting

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de noviembre.- Una empresa puede disponer de capacidad para ejecutar un contrato y, sin embargo, encontrar dificultades para aportar las garantías exigidas por su cliente para ejecutarlo. Durante años, el aval bancario ha sido una de las fórmulas habituales para respaldar estas obligaciones. Ahora, la caución gana protagonismo como alternativa con una función equivalente en numerosas operaciones, especialmente cuando preservar la liquidez y mantener disponibles las líneas de financiación resulta decisivo para las empresas.

La capacidad de una empresa para crecer también depende de cómo estructura sus garantías. No basta con analizar el coste de emisión: hay que valorar qué recursos compromete y qué margen conserva para financiar la ejecución del contrato y asumir nuevos proyectos, señala Paula Rodríguez, fundadora de Renton Consulting.

El escenario financiero refuerza el interés por estas soluciones. El Banco Central Europeo elevó los tipos de interés en junio y septiembre de 2026, los mantuvo sin cambios el 29 de octubre y tiene prevista otra decisión el 17 de diciembre.

Garantías sin comprometer la financiación bancaria

La principal diferencia financiera entre la caución y determinados avales bancarios reside en los recursos que necesita comprometer la empresa. Según explica Renton Consulting, la caución permite obtener garantías sin pignorar activos, sin consumir líneas de crédito bancarias y sin computar como riesgo en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, CIRBE. Estas características pueden facilitar que una compañía conserve capacidad financiera para atender su actividad ordinaria, afrontar inversiones o asumir nuevos proyectos.

La agilidad de tramitación constituye otro factor relevante. Cuando una operación exige presentar una garantía dentro de un plazo determinado, disponer de alternativas al circuito bancario tradicional puede facilitar la formalización del contrato.

La caución avanza también en los contratos privados

Aunque históricamente la caución ha tenido una presencia destacada en la contratación pública, se ha ampliado su utilización a las relaciones entre empresas privadas. Entre sus aplicaciones figuran las garantías de cumplimiento contractual, los anticipos y las retenciones vinculadas a operaciones comerciales. Renton Consulting trabaja con estas modalidades tanto ante administraciones como entre empresas privadas.

En los acuerdos privados, donde las partes pueden establecer diferentes mecanismos de respaldo, la caución aparece como una alternativa a los avales bancarios tradicionales que cada vez cobra más importancia porque permite combinar protección contractual y conservación de recursos financieros.

Para las empresas, la elección de una garantía deja así de ser únicamente un trámite exigido para firmar un contrato. También puede convertirse en una decisión sobre cómo distribuir sus recursos y preservar su capacidad para desarrollar nuevas operaciones.

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