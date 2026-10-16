Repara tu Deuda Abogados: 69.819 € de deuda exonerada en Madrid (Comunidad de Madrid) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación y aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que un hombre de Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid) quede libre de una deuda de 69.819 euros. Detrás del resultado hay una trayectoria marcada por el desempleo, la temporalidad laboral y unos ingresos que durante años resultaron insuficientes para recuperar el equilibrio económico.

Cuando encadenar empleos no basta para recuperar la estabilidad económica

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, el endeudamiento comenzó durante un periodo prolongado de desempleo en el que el afectado disponía de ingresos limitados. Las dificultades para encontrar una ocupación estable lo llevaron a solicitar préstamos mientras trataba de cubrir sus necesidades en un escenario laboral complejo.

Su regreso al mercado de trabajo tampoco se tradujo en la estabilidad que necesitaba. Los empleos que encontraba estaban sujetos a contratos de duración determinada para cubrir necesidades puntuales, sin ofrecerle continuidad. Durante su trayectoria trabajó también en hostelería, donde percibía salarios bajos, y posteriormente comenzó a desempeñarse como conductor de VTC.

La falta de ingresos suficientes para asumir las obligaciones que ya arrastraba hizo que recurriera a nuevos créditos para cubrir financiación anterior. La acumulación progresiva de estas obligaciones terminó conduciéndolo a una situación de insolvencia y sobreendeudamiento. Actualmente, lo que percibe por su trabajo apenas le permite atender sus gastos más esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para ofrecer una vía legal a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas. Aunque inicialmente existían dudas acerca de su aplicación práctica, con el paso de los años se ha consolidado como un mecanismo al que pueden recurrir quienes cumplen los requisitos establecidos y se encuentran en situación de insolvencia.

Repara tu Deuda inició su actividad también en 2015, coincidiendo con la entrada en vigor de esta legislación. Desde entonces, más de 154.000 clientes han acudido a la firma y el importe de deuda exonerada por el despacho supera ya los 454 millones de euros.

Los efectos de la segunda oportunidad van más allá de resolver las obligaciones económicas pendientes. “Quedar exonerado permite cerrar también muchas de las consecuencias que acompañan a las deudas: dejar atrás los ficheros de morosidad y las llamadas de reclamación, recuperar la posibilidad de acceder a financiación y poder registrar futuros bienes a nombre propio”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Para este madrileño, el resultado marca un punto de inflexión después de una etapa en la que cada intento por equilibrar sus cuentas encontraba un nuevo obstáculo. La Ley de Segunda Oportunidad ofrece el mecanismo para cambiar ese escenario y Repara tu Deuda, la especialización necesaria para hacerlo efectivo. Ahora, el reto ya no es sostener lo pendiente, sino recuperar estabilidad y mirar hacia adelante con mayor margen de decisión.

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