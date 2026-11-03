Repara tu Deuda Abogados alivia 33.172,41 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en el país, ha conseguido cancelar 33.172,41 euros a una mujer de Granada (Andalucía). La afectada atravesó un progresivo deterioro económico después de asumir nuevas responsabilidades financieras y sufrir una reducción de ingresos que terminó comprometiendo su capacidad de pago.

Del esfuerzo por cumplir con las cuotas a una situación insostenible

Su estado de endeudamiento se originó a partir de la solicitud de un préstamo para cubrir los gastos iniciales de un alquiler, explican los abogados de Repara tu Deuda. A esta primera obligación se sumó el uso de tarjetas de crédito para afrontar necesidades cotidianas, como alimentación, vestimenta, electrodomésticos y mobiliario básico del hogar.

Según detallan los letrados, la situación se complicó tras la ruptura matrimonial, cuando la mujer pasó a asumir por completo las cargas económicas y las responsabilidades financieras. Con la intención de mantener sus pagos al día, solicitó otro préstamo para saldar cuotas pendientes, aunque esta decisión terminó aumentando el volumen de deuda.

Hasta ese momento había conseguido atender sus compromisos con regularidad. Sin embargo, una baja médica redujo considerablemente sus ingresos y alteró el equilibrio que había mantenido. Los profesionales señalan que esta circunstancia comenzó a dificultar incluso la cobertura de los gastos esenciales.

La acumulación de obligaciones, junto con los intereses generados por los retrasos, agravó su situación. Finalmente, los ingresos que percibía resultaron insuficientes para afrontar puntualmente todos los pagos, hasta alcanzar un nivel de sobreendeudamiento que ya no podía asumir.

Más allá de las deudas: las claves para recuperar la estabilidad financiera

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en España en septiembre de 2015, coincidiendo con la llegada de la Ley de Segunda Oportunidad. Desde entonces, el despacho ha acompañado a particulares y autónomos que buscan una solución jurídica a situaciones de insolvencia.

Para acogerse a este mecanismo es necesario acreditar una insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y aportar la documentación requerida durante el procedimiento. La normativa también contempla restricciones vinculadas a determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

Entre los principales beneficios que pueden derivarse del procedimiento, según las circunstancias de cada caso, destacan:

-Cancelación de deudas: exoneración de las obligaciones que legalmente puedan quedar comprendidas en la resolución.

-Protección frente a reclamaciones: cese de las llamadas de cobro correspondientes a las deudas exoneradas.

-Suspensión de embargos: posibilidad de paralizar determinadas actuaciones ejecutivas, incluidos embargos sobre ingresos, conforme a la fase del procedimiento y las excepciones legales.

-Salida de registros de morosidad: eliminación de los datos asociados a las deudas canceladas, como los incluidos en ASNEF.

Además, el despacho desarrolla una labor de defensa de los consumidores mediante el análisis de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving y préstamos. Esta revisión permite identificar posibles intereses usurarios, falta de transparencia o cláusulas abusivas y estudiar las reclamaciones que correspondan.

Para esta granadina, la resolución marca una diferencia fundamental: lo que antes parecía una obligación imposible de superar deja de determinar sus posibilidades de futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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